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Dřív se denně používal v každé domácnosti. Dnes sběratelé nabízejí za funkční kusy až 100 000 Kč

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Možná si ho pamatujete z prázdnin u babičky. Stál v rohu světnice, voněl olejem a jeho rytmické klapání doprovázelo deštivá odpoledne. Zatímco v dobách socialismu šlo o běžnou součást domácnosti, nad kterou by nikdo nejásal, dnes se kolem některých kousků točí sběratelské šílenství. Pokud máte doma ten správný model v zachovalém stavu, můžete za něj na mezinárodních aukcích dostat i desítky tisíc korun. Většina lidí přitom tento poklad nevědomky vyhazuje do šrotu.
Dřív se denně používal v každé domácnosti. Dnes sběratelé nabízejí za funkční kusy až 100 000 Kč

Dřív se denně používal v každé domácnosti. Dnes sběratelé nabízejí za funkční kusy až 100 000 Kč

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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