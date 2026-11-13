Overeem dostal soupeře pro boxerský debut na Štědrý den v Dubaji. Už ale vyhlíží další jméno na seznamu

Na Štědrý den večer, zatímco v Česku dojídají poslední kapra, se v dubajské aréně rozsvítí ring. Do něj nastoupí muž, který naposledy soutěžně zápasil v říjnu 2022 a rok nato veřejně mluvil o konci bojování: Alistair Overeem. Soupeře má potvrzeného, jmenuje se Jimi Manuwa a je stejně starý jako on. Sotva ale promotér rozeslal oznámení, Overeem mluvil o někom jiném. Redakce MMAmag si otevřela tiskovou zprávu i jeho starší vystoupení na sociálních sítích a porovnala, co se v nich za měsíc změnilo.
Šest kol, těžká váha a žádný pás ve hře
Potvrzená je zatím jedna věc: 6 kol, těžká váha, profesionální box, žádný titul ve hře. Zápas oznámila 12. listopadu 2026 promotérská firma Most Valuable Promotions, kterou založili Jake Paul a Nakisa Bidarian. Proti sobě půjdou Alistair Overeem, 46letý nizozemský těžkovážník s bilancí 47-19 a jedním zápasem bez výsledku, a Jimi Manuwa, stejně starý britský bojovník s bilancí 17-6, který v UFC zápasil v polotěžké váze do 93 kg.
Turnaj začíná 24. prosince 2026 v 19:00 místního času, hlavní zápas večera obstarají Jake Paul a Cédric Doumbé. Pro Overeema jde o profesionální boxerský debut a o první soutěžní vystoupení od října 2022. Honoráře promotér v oznámení neuvedl, žádná částka se tu proto neobjeví.
V oznámení, kterým promotér zápas potvrdil, přitom Overeem nejvíc prostoru nevěnoval Manuwovi, ale muži, který na kartě vůbec není.
Jméno, které Overeem opakuje už druhý měsíc
„Až ukončím Jimiho, další na mém seznamu je Rico Verhoeven,“ vzkázal Overeem v tiskovém oznámení promotéra z 12. listopadu 2026. Verhoeven je nizozemský těžkovážník a bývalý dlouholetý šampion kickboxerské organizace GLORY; titul podle oznámení GLORY uvolnil 20. listopadu 2025. Soupeřem ale není. Potvrzený je Manuwa, Verhoeven je Overeemovo přání.
Redakce MMAmag postavila vedle sebe tiskovou zprávu promotéra a Overeemovo říjnové vystoupení na sociálních sítích. O měsíc dřív totiž chtěl Verhoevena hned: podle webu MMA Fighting z 13. října 2026 ho v instagramové story vyzval: „Přestaň se schovávat. Pojďme psát historii.“ Nabízel zápas na kartě Fury vs. Joshua. V listopadu už ho posunul až za Manuwu.
Problém je, že muž, přes kterého chce Overeem k Verhoevenovi projít, ukončil v kleci skoro každého, koho kdy porazil.
Rozcvička s mužem, který ukončil 15 ze 17 soupeřů
Manuwa vyhrál v MMA sedmnáctkrát a patnáct z těch výher skončilo knockoutem nebo technickým knockoutem, tedy zhruba 88 %. V boxu navíc nováčkem není: 29. srpna 2026 v Orlandu porazil Chase Shermana technickým knockoutem ve 2. kole a má bilanci 1-0.
Z Overeemovy bilance na Sherdogu redakce MMAmag spočítala číslo skoro totožné: ze 47 výher jich 42 přišlo před limitem, 25 knockoutem nebo technickým knockoutem a 17 submisí, zhruba 89 %. U Manuwy pracovala s čísly promotéra, která odpovídají jeho profilu na webu UFC. Jenže v Dubaji půjde Overeem poprvé do ringu bez kopů, kolen a klinče, na kterých stála jeho pověst. A Manuwa, bojovník z polotěžké váhy, se tu potká s těžkou váhou.
|Bojovník (soutěž)
|Výhry
|Z toho ukončením
|Alistair Overeem (MMA)
|47
|42
|Jimi Manuwa (MMA)
|17
|15
|Jimi Manuwa (box)
|1
|1
Čtyři roky ticha a Štědrý den jako nová startovní čára
GLOSA Overeem si naplánoval cestu k Verhoevenovi přes muže, kterého by o to měl nejdřív požádat o to. V oficiálních výsledcích GLORY redakce MMAmag dohledala, že 8. října 2022 v arnhemském GelreDome porazil Badra Hariho jednomyslným rozhodnutím. Podle webu MMA Fighting ze 14. března 2023 organizace GLORY výsledek po porušení antidopingových pravidel změnila na zápas bez výsledku a uložila Overeemovi roční zastavení činnosti. V roce 2023 pak v rozhovoru pro Lovin Dubai řekl, že se rozhodl přestat bojovat.
Zápas na Štědrý den je tedy první zápas, který má po čtyřech letech jistý. Jestli přibude i druhá položka na seznamu, nerozhodne on, ale šestačtyřicetiletý muž naproti. Dárek pod stromečkem totiž není rozcvička, je to podmínka všeho ostatního.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková