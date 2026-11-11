Amazon: Radeonů se prodává víc než GeForce, již od října

Podle statisitik amerického Amazonu, které zpracoval TechEpiphany, během října tento portál prodal zhruba 19 300 samostatných grafických karet (tedy klasických karet do PCIe slotu). 6,22 % z nich pocházelo od Intelu, 46,11 % od Nvidie a 47,67 % od AMD. Ač to tedy může působit neuvěřitelně, nejvyšší podíl z výrobců GPU v samostatných grafikách má tedy přinejmenším podle této statistiky AMD.
Prodeje GPU na Amazonu (TechEpiphany)
Nemá však jen nejvyšší podíl, s Radeonem RX 9070 XT obsadila i první místo v prodejích a překonala i mainstreamovou konkurenční GeForce RTX 5060 Ti. I v žebříčku nejprodávanějších architektur nyní stojí na prvním místě: Karet postavených na RDNA 4 (~Radeon RX 9000) se prodalo zhruba 8450, zatímco karet postavených na architektuře Blackwell (~GeForce RTX 5000) přibližně 7600.
Samotný žebříček jednotlivých modelů následuje:
- Radeon RX 9070 XT: 3300 (17,10 %)
- GeForce RTX 5060 Ti: 2250 (11,66 %)
- Radeon RX 9060 XT: 2150 (11,14 %)
- GeForce RTX 5070: 1750 (9,07 %)
- GeForce RTX 5080: 1500 (7,77 %)
- Radeon RX 9070: 1350 (6,99 %)
- GeForce RTX 5070 Ti: 1300 (6,74 %)
- Radeon RX 9070 GRE: 1150 (5,96 %)
- GeForce RTX 5060: 550 (2,85 %)
- Radeon AI PRO R9700: 500 (2,59 %)
- Arc B570: 500 (2,59 %)
- Arc A380: 500 (2,59 %)
- Radeon RX 7600: 350 (1,81 %)
- GeForce RTX 3060: 300 (1,55 %)
- GeForce GT 1030: 300 (1,55 %)
- GeForce GT 710: 250 (1,30 %)
- GeForce GT 740: 200 (1,04 %)
- Radeon RX 580: 200 (1,04 %)
- GeForce RTX 5090: 150 (0,78 %)
- Arc Pro B70: 100 (0,52 %)
- GeForce GT 730: 100 (0,52 %)
- GeForce GT 210: 100 (0,52 %)
- GeForce RTX 5050: 100 (0,52 %)
- Arc Pro B60: 100 (0,52 %)
- GeForce RTX 3090: 50 (0,26 %)
- Radeon RX 550: 50 (0,26 %)
- Radeon RX 7900 XT: 50 (0,26 %)
- Radeon RX 590: 50 (0,26 %)
- Radeon RX 7800 XT: 50 (0,26 %)
V čem Nvidia stále vede, je průměrná prodejní cena karty. Zatímco u Arc od Intelu dosahuje $461 (a to ještě jen díky prodejům profesionálních Arc Pro B70 a Arc Pro B60 na 20. a 24. místě), průměrná prodejní cena Radeonů od AMD je $915 a průměrná prodejní cena GeForce od Nvidie $1313.
Zatím tedy výrobcům GeForce proudí více peněz, ale s ohledem na to, jak strmý růst podílu Radeonů je, může být změna jen otázkou času. Pokud Nvidia s cenami a dostupností GeForce nezačne něco dělat, může si popudit své tradiční a zejména exkluzivní výrobce, kteří byli po léta zvyklí, že u Nvidie mají své jisté. Faktem zůstává, že to Nvidii vadit nemusí, při pohádkových příjmech z AI segmentu by na finančních výsledcích nebylo vidět ani kdyby výrobu desktopových grafik ukončila zcela.