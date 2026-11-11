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Amazon: Radeonů se prodává víc než GeForce, již od října

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Zdražování GeForce RTX dosáhlo úrovně, při které většina uživatelů vzdala snahu pořídit grafickou kartu Nvidie a přešla k AMD. Radeon RX 9070 XT se tak prodává více než mainstreamová RTX 5060 Ti…
Radeon R9 290X GeForce GTX 780

Radeon R9 290X GeForce GTX 780

Zdroj: Nvidia, AMD
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.11.2026 06:40

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