Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Čiplety Zen 6(c) jsou ve skutečnosti 33jádrové. 1 jádro bude vždy vypnuté

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Podobně jako 3 mušketýři byli ve skutečnosti 4 a jako Anton Pavlovič dal na radu klasika a moudře usoudil, že sestry by měly být 3 namísto 2, tak i 32jádrový čiplet od AMD je ve skutečnosti 33jádrový…
AMD Epyc Venice Zen 6

AMD Epyc Venice Zen 6

Zdroj: AMD
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 06:40

Reklama
Další články z diit.cz
CEO Nvidie Jen-Hsun Huang rezignoval
CEO Nvidie Jen-Hsun Huang rezignoval
Anketa: Na jakých taktech poběží Nova Lake? CPU je za dveřmi, frekvence neznámé
Anketa: Na jakých taktech poběží Nova Lake? CPU je za dveřmi, frekvence neznámé

Víme, že Zen 6 v desktopu s 2nm procesem TSMC nezanedbatelně překoná 6 GHz. Víme, že Intel s Nova Lake...

Testy: Zen 6 Epyc je 2× rychlejší než Xeon při 2-4,3× vyšší efektivitě
Testy: Zen 6 Epyc je 2× rychlejší než Xeon při 2-4,3× vyšší efektivitě

První nezávislé testy potvrzují, že Epyc Venice / Zen 6 přináší téměř 60% mezigenerační posun výkonu....

Nevěra srazila hodnotu Nvidie o $1,08 bilionu, Huang si pozici CEO na 87 % udrží
Nevěra srazila hodnotu Nvidie o $1,08 bilionu, Huang si pozici CEO na 87 % udrží

Hodnota Nvidie padá, milostná kauza snížila tržní kapitalizaci firmy o stovky miliard a další stovky...

Amazon: Radeonů se prodává víc než GeForce, již od října
Amazon: Radeonů se prodává víc než GeForce, již od října

Zdražování GeForce RTX dosáhlo úrovně, při které většina uživatelů vzdala snahu pořídit grafickou kartu...

Tento článek byl publikován ze zdrojů diit.cz

Web se věnuje tématům z oblasti informačních technologií, softwaru, hardwaru i digitálních trendů, které ovlivňují každodenní život. Čtenáři zde najdou články o novinkách ze světa IT, praktické tipy, vysvětlení technologií i pohledy na to, kam se digitální prostředí vyvíjí.Obsah propojuje...

Všechny články tohoto autora →
diit.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.