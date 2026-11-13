Čiplety Zen 6(c) jsou ve skutečnosti 33jádrové. 1 jádro bude vždy vypnuté

Doposud ohlášené produkty architektury Zen 6 stojí na dvou typech čipletů. 12jádrovém, který stojí na výkonných jádrech Zen 6, a 32jádrový, který stojí na kompaktních jádrech Zen 6c. AMD však oficiálně potvrdila, že tzv. 32jádrový čiplet fyzicky nese o jedno jádro navíc, tedy 33 jader Zen 6c. Důvodem tohoto rozhodnutí je navýšení výtěžnosti. AMD nasadila 2nm proces TSMC poměrně brzy, samotný proces je velmi drahý a navíc je cca 155mm² čiplet podstatně větší než obvyklé 70-85mm² čiplety. Řešení pro zvýšení výtěžnosti, které zajistí vyšší dodávky 32jádrových kousků křemíku, na kterých stojí větší část portfolia, dává smysl.
Oficiální potvrzení 33. jádra v 32jádrovém čipletu (AMD)
Přestože dává smysl, do vydání nebylo známé. Informace o existenci fyizcky 33jádrového čipletu přitom existovala. Veřejně se poprvé objevila před 1,5 rokem a zveřejnil ji YouTube kanál MLID. Týkala se ale trochu jiného produktu, o generaci pozdější varianty Zen 7(c), která měla (krom 33 jader na čiplet, z nichž by bylo nejspíš aktivních maximálně 32) přinést odstranění L3 cache z jádra a její přesun na úroveň V-cache.
Zatímco přesun L3 cache čistě do V-cache zůstane záležitostí Zen 7, osazení redundantního jádra se promítlo již do šesté generace. Není jasné, zda to bylo v plánu od počátku vývoje a z nějakého důvodu se to AMD podařilo udržet pod pokličkou lépe než v případě Zen 7, nebo se během vývoje AMD rozhodla změnit plány a myšlenku, která měla přijít až se Zen 7, nakonec využila o generaci dříve. Vyloučeno to není. Jednak mohlo hrát roli očekávání strmého nárůstu poptávky po serverových procesorech (a tedy snaha o řešení, které by zajistilo stabilnější dodávky 256jádrového modelu) a jednak by s tím korespondoval i fakt, že plány na Zen 7c s L3 cache přesunutou na úroveň V-cache se od loňského jara změnily a namísto 33 jader jich má tento procesor nést 36 (zda bude 36 jader fyzických nebo aktivních zatím není jasné).
Jak přesně je 33. jádro Zen 6c v čipletu implementováno, není známo. Zatím neexistuje vysoce kvalitní mikrosnímek křemíku, abychom si mohli udělat konkrétnější představu. Lze předpokládat, že nemá vlastní L3 cache, tzn. že L3 cache je fyzicky přítomno 128 MB na čiplet (respektive L3 cache má vlastní redundanci, bez ohledu na počet jader). Čiplet proto nejspíš bude vždy osazován v maximálně 32jádrové konfiguraci, nikdy s 33 aktivními jádry.
Zajímavostí je, že čiplet Zen 6c Venice je zřejmě první x86 procesor v historii, který obsahuje redundatní jádro (tedy takové, které je i u „plně aktivního“ produktu vypnuté a není pro něj v křemíku přítomna plná výbava tranzistorů jako pro ostatní jádra - v tomto případě L3 cache). Byla to právě AMD, která v roce 2008 vydala GPU RV770 pro Radeony HD 48x0, první známé GPU s redundantními stream-procesory, které výtěžnost neřešilo pouze vypínáním celých SIMD jader (funkčních bloků se stream-procesory, cache a texturovacími jednotkami), ale také redundantní sadou stream-procesorů, která stála méně tranzistorů.