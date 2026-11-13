Květináč u zdi může v zimě vyschnout i po dešti. Pod širým nebem mu naopak překáží podmiska

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Květináč u zdi může v zimě vyschnout i po dešti. Pod širým nebem mu naopak překáží podmiskaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Květináče na balkoně mohou po stejném dešti potřebovat úplně jinou péči. Nádoba na otevřeném místě může stát ve vodě, zatímco k břečťanu pod přesahem střechy se nedostane ani kapka. O kořenech přitom nerozhoduje jen to, zda je venku nad nulou. Záleží i na množství zeminy kolem nich a na tom, jestli přebytečná voda může odtéct.
Květináč u zdi může v zimě vyschnout i po dešti. Pod širým nebem mu naopak překáží podmiskaZdroj: lifeforstock / Freepik (Magnific)
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 13.11.2026 10:30
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