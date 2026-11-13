Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Květináč u zdi může v zimě vyschnout i po dešti. Pod širým nebem mu naopak překáží podmiska

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Květináče na balkoně mohou po stejném dešti potřebovat úplně jinou péči. Nádoba na otevřeném místě může stát ve vodě, zatímco k břečťanu pod přesahem střechy se nedostane ani kapka. O kořenech přitom nerozhoduje jen to, zda je venku nad nulou. Záleží i na množství zeminy kolem nich a na tom, jestli přebytečná voda může odtéct.
Květináč u zdi může v zimě vyschnout i po dešti. Pod širým nebem mu naopak překáží podmiska

Květináč u zdi může v zimě vyschnout i po dešti. Pod širým nebem mu naopak překáží podmiska

Zdroj: lifeforstock / Freepik (Magnific)
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 10:30

Reklama
Další články z EXTRAINFO.cz
Nejdřív mulč pod keře, později zemina pro výsev. O využití listovky rozhodne, kolik z listů zbylo
Nejdřív mulč pod keře, později zemina pro výsev. O využití listovky rozhodne, kolik z listů zbylo
Hvězdník před květem nemusí mít ani list. Zelené listy po odkvětu ale rozhodnou o další sezoně
Hvězdník před květem nemusí mít ani list. Zelené listy po odkvětu ale rozhodnou o další sezoně

Z velké cibule hvězdníku může vyrůst vysoký stvol ještě dřív, než se v květináči pořádně ukážou listy....

Lidé po celém světě narazili na nečekaný problém. Přestaly fungovat služby, které denně používají miliony lidí
Lidé po celém světě narazili na nečekaný problém. Přestaly fungovat služby, které denně používají miliony lidí

Rozsáhlé technické potíže ve čtvrtek 12. listopadu zasáhly uživatele internetových služeb po celém světě,...

Po odkvětu zůstává orchideji holý stvol. Ze zdravého očka může znovu vykvést
Po odkvětu zůstává orchideji holý stvol. Ze zdravého očka může znovu vykvést

Na odkvetlém stvolu můrovce někdy vyraší postranní výhon a orchidej rozkvete podruhé. Z úplně suchého...

Kdo má zamést mokré listí z chodníku před domem? Většina lidí se dostává do zbytečných problémů
Kdo má zamést mokré listí z chodníku před domem? Většina lidí se dostává do zbytečných problémů

V Karviné dostávají při podzimním úklidu přednost chodníky, po kterých projde nejvíc lidí. Na mokrém listí...

Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

Všechny články tohoto autora →
EXTRAINFO.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.