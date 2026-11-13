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Páteční horoskop na 13. listopadu. Býk může těžit z příprav, Střelec z nečekané změny plánu

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Třináctý listopad letos připadá na pátek. Pro někoho je to poslední pracovní den, pro jiného teprve začátek víkendové směny. Následující autorský horoskop si s koncem týdne pohrává ve dvanácti drobných situacích.
Tematický ilustrační snímek k horoskopu, nikoli záznam oblohy v uvedený den. Foto: magnific / Magnific.

Tematický ilustrační snímek k horoskopu, nikoli záznam oblohy v uvedený den. Foto: magnific / Magnific.

Zdroj: Magnific
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.11.2026 10:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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