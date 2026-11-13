Kouč českého týmu Denia vzhlíží k bitvě s Chorvatskem: Pokud vyhrajeme, změní nám to život

Čtvrteční večer skončil stejně jako ty předchozí. Česko doma prohrálo se Španělskem 0:2, od 72. minuty hrálo bez vyloučeného kapitána Ladislava Krejčího a v Lize národů zůstalo bez bodu. Na tiskové konferenci ale Denia nemluvil o krizi. Mluvil o finále. Na nedělní zápas v Chorvatsku se podle něj tým připraví „do nejmenších detailů“, jako by šlo o „finále mistrovství světa“. A přidal větu, která zní velkolepě, ale míří na úplně konkrétní věc: „Pokud vyhrajeme, změní nám to život.“ Nemyslel tím zázračný obrat formy. Myslel tím rozdíl mezi koncem roku, kdy už se nehraje o nic, a koncem, po kterém má jeho projekt ještě budoucnost.
Proč nestačí remíza
Tabulka skupiny A3 před posledním kolem nepotřebuje dlouhý výklad. Španělsko má 15 bodů, Anglie 12, Chorvatsko 3 a Česko 0. První dvě místa jsou rozdaná, o třetí a čtvrté se rozhodne v neděli 15. listopadu ve 20:45 v Osijeku.
Matematika je pro Čechy nemilosrdná. Podle propočtů UEFA skončí Chorvatsko třetí, pokud s Českem neprohraje. Česko bude čtvrté, pokud Chorvaty neporazí. Remíza tedy znamená totéž co porážka.
Jakákoli výhra naopak srovná oba týmy na třech bodech a Čechy posune před soupeře. Gólový rozdíl celé skupiny přitom nehraje hlavní roli. Rozhoduje se přímo na hřišti a v jediném utkání. Pro tým, který v soutěži zatím dal dva góly a dvanáct inkasoval, je to paradoxně ta nejčistší možná situace. Žádné počítání, žádné ohlížení na jiné výsledky. Vyhrát, nebo skončit poslední.
Zápas v přímém přenosu vysílá ČT sport od 20:35.
Co znamená třetí místo v novém formátu
V minulých ročnících Ligy národů byla logika jednoduchá: poslední ve skupině padal, třetí přežil. Ročník 2026/27 to mění. Podle oficiálního vysvětlení formátu od UEFA se třetí týmy Ligy A seřadí napříč skupinami a podle tohoto pořadí se jejich osud rozdělí:
- První dva v Lize A postupují do čtvrtfinále.
- Dva nejlepší třetí týmy zůstávají v Lize A přímo.
- Dva nejhorší třetí týmy hrají baráž A/B proti celkům z Ligy B.
- Poslední místo podle ČTK znamená přímý sestup.
Třetí příčka tedy Česku nic nezaručuje. Zda by šlo o přímé udržení, nebo o baráž, se rozhodne až po dohrání všech skupin a dopředu se to uzavřít nedá. Rozdíl mezi třetím a čtvrtým místem je ale propastný. Čtvrté místo jaro uzavírá. Třetí ho otevírá: buď klidem, nebo dalším zápasem, ve kterém má tým osud ve vlastních rukou.
Tady dostává Deniova věta reálný obsah. Změna života neznamená návrat mezi favority. Znamená, že nová éra nezačne pádem o patro níž.
Pět porážek a jeden vzorec
Podzimní bilance je tvrdá. Česko prohrálo doma s Chorvatskem 1:2, s Anglií 0:2, ve Španělsku 1:3, v Anglii 0:3 a teď znovu se Španělskem 0:2. Když se přičte nepovedené mistrovství světa, tým nevyhrál osm zápasů v řadě.
V porážkách se přitom opakuje stejný obraz. Denia ho po čtvrtečním utkání sám pojmenoval. Podobně jako v prvním zápase s Chorvatskem a v obou duelech se Španělskem tým odehrál slabý první poločas a výrazně lepší druhý. Proti Španělům v úvodu chyběla jasná myšlenka v presinku i v útoku. Domácí soupeře vážněji neohrozili a do přestávky nevyslali jedinou střelu na bránu.
Po pauze to byl jiný tým. Adam Hložek trefil břevno, osmnáctiletý debutant Idris Hopi z Teplic přišel v 66. minutě a měl dvě šance. Denia ho po zápase výrazně chválil. Zlepšení si všiml i španělský kouč Luis de la Fuente, který ocenil českou agresivitu a rozpoznatelný styl, jaký Denia do týmu vnesl.
Druhý problém je méně taktický a o to bolestivější. Tři z pěti zápasů Češi dohrávali v deseti. Proti Anglii hráli v oslabení už od 20. minuty. Denia připustil, že na této úrovni je dohrát utkání v jedenácti zásadní. U Krejčího šlo o zákrok posledního hráče a trenér z toho vyvodil kolektivní poučení: obrana musí bránit tak, aby jeden muž nezůstal poslední a nebyl nucen faulovat.
Podle nás právě tady leží klíč k Osijeku. Tým, který čtyřicet pět minut hledá sám sebe a pak dohrává v oslabení, Chorvaty neporazí. Tým, který odehraje celý zápas tak jako proti Španělsku po pauze a v plném počtu, už ano.
Chorvaté jsou zranitelní, ale už jednou vyhráli
Soupeř do zápasu nejde ve formě. Chorvatsko ve čtvrtek prohrálo v Anglii 1:2, a to už počtvrté za sebou. Ve skupině má skóre 5:16. Jediné tři body ale získalo právě proti Česku, v zářijovém utkání, které skončilo 2:1.
Na tom se dá stavět, ale dá se o to i zakopnout. Chorvaté vědí, že jim stačí remíza, a mohou hrát opatrně. Češi naopak musí hru otevřít, což sedí stylu, který Denia prosazuje, ale zároveň zvyšuje riziko brejků. Výhra v Osijeku proto nebude jen otázkou chorvatské krize. Bude to zkouška, jestli český tým zvládne přímý souboj, který v září prohrál.
Denia bude muset řešit i sestavu. Krejčí za červenou kartu podle disciplinárních pravidel UEFA automaticky vynechá další zápas soutěže. Náhradu trenér neoznámil. Z nominace se vedle Davida Zimy nabízejí hlavně Štěpán Chaloupek nebo Tomáš Vlček. Pokud by Denia sáhl po jiném rozestavení obrany, má k dispozici i krajní obránce Gabriela, Coufala, Juráska či Slámu.
V brance proti Španělsku chytal Matěj Kovář, v kádru jsou ještě Lukáš Horníček a Antonín Kinský. Ve středu pole začali Král s Červem, do hry se po zranění vrátil Tomáš Souček. V útoku nastoupil Naderi s Hložkem za sebou. Po chvále pro Hopiho se dá čekat, že teplický mladík bude v Osijeku tlačit na místo v základu nebo aspoň na dřívější střídání.
Víra jako trenérský nástroj
Denia převzal reprezentaci 31. července 2026 jako první zahraniční kouč v historii českého národního týmu. Podepsal smlouvu na dva roky s opcí. Do Prahy přišel se jménem trenéra, který vedl španělské mládežnické výběry a se Španělskem vyhrál olympijské zlato v roce 2024. Pak přišla skupina, v níž jsou Španělsko, Anglie a Chorvatsko, a s ní série výsledků, jaká by otřásla každým nástupcem.
Přesto tvrdí, že tým „stále věří téhle cestě“ a že to důležité teprve přijde. Je v tom motivační komunikace, jinak to po pěti porážkách ani nejde. Ale nejen ta. Denia svou víru neopírá o výsledky, které nemá. Opírá ji o druhé poločasy, které má, a o to, že stejný styl rozpoznal i soupeř z mistrovské lavičky.
Svou formulací zároveň chrání kabinu. Místo nuly v tabulce staví před hráče jediný cíl: jednu výhru, která může přepsat vyznění celého podzimu. Pro skupinu, která osm zápasů neslavila, je to možná nejrozumnější způsob, jak k neděli přistoupit.
Pokud Česko v Osijeku vyhraje, uzavře rok se třemi body a s nadějí, že Liga A pro něj nekončí. Pokud ne, zůstane po podzimu nula a jaro bez druhé šance. Denia tomu rozdílu říká změna života a po pěti porážkách je těžké mu to vyvracet.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl