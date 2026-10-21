Celníci u Přerova zastavili kamion s 18 tunami tabáku

Celníci u Přerova zastavili kamion s 18 tunami tabákuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
2026-10-21-856foto_t_1
Článek byl publikován 21.10.2026 12:59
Na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem si v říjnu převzali...
Každoročně se v listopadu rozbíhá sbírka Vlčí mák České republiky a letošní ročník není výjimkou. Od 29....
Hledáte snadno zapamatovatelný kód k bankovní aplikaci? Pozor na to, co o sobě zveřejňujete na internetu....
Požár činžovního domu v Broumově na Náchodsku zaměstnal ve středu dopoledne pět jednotek hasičů. Oheň byl...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
- Halloween v Kostelci. Nahlédněte do domu, který střeží šašci, kostlivci a černí andělé
- Nepřiznané hlasy a chyby při sčítání. Výsledky voleb zpochybňují i v Bystrci
- Soud v Liberci dostal stížnosti k volbám v Bedřichově a Slunečné
- Kolegům ve zbrojovce namíchal smrtící nápoj. Žalobce žádá trest až 25 let vězení