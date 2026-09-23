Jak bezpečný je Hradec Králové? Město chce znát váš pocitPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jak bezpečný je Hradec Králové? Město chce znát váš pocit
Podzim klepe na dveře a radiátory se pomalu chystají zpátky do práce. Elektrárny Opatovice začaly ráno...
Hradec Králové během uplynulých čtyř let investoval stovky milionů korun do dopravy. Město zavedlo...
Improvizovaný přístřešek, stoleček se židlemi a dokonce mobilní toaletu si přivezli první zájemci o výroční...
Dvě stovky hasičů, policistů a záchranářů, vrtulník i drony zamíří na konci září do Orlických hor. U...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →