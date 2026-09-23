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Jak bezpečný je Hradec Králové? Město chce znát váš pocit

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Cítíte se v Hradci Králové bezpečně, nebo máte místa, kterým se raději vyhýbáte? Město spustilo anonymní dotazník, ve kterém mohou Hradečáci během zhruba deseti minut říct, jak bezpečnost ve městě vnímají.
Jak bezpečný je Hradec Králové? Město chce znát váš pocit

Jak bezpečný je Hradec Králové? Město chce znát váš pocit

Zdroj: Hanka Poskočilová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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