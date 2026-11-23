Londýn, listopad 1976. Lisovny EMI chrlí singl Sex Pistols „Anarchy in the U.K.“ s katalogovým číslem EMI 2566. Na etiketě B strany u skladby „I Wanna Be Me“ ovšem figuruje jako producent Chris Thomas, přestože nahrávku ve skutečnosti produkoval Dave Goodman. První kusy vyšly v černém obalu a odešly do obchodů. Opravená reedice ve standardním obalu EMI přišla až později. Výlisky s takovým drobným přehlédnutím z několika dnů výroby dnes sběratelé loví po burzách i aukcích.
Chybný kredit producenta: jak vypadá etiketová chyba, za kterou sběratelé platí
Sběratelé pod pojmem chyba na etiketě chápou konkrétní a ověřitelnou odchylku od opravené verze. Typicky jde o nesprávně uvedeného producenta, zkomolený název skladby, neobvyklý údaj o vydavateli, chybějící text nebo ranou podobu etikety, kterou lisovna brzy nahradila. Šmouha od barvy nebo natržený papír do této kategorie nespadají a cenu spíš srážejí.
Učebnicový příklad nabízí album
With The Beatles. Na raných britských kopiích se skladba jmenuje „You Really Gotta Hold on Me“ a u písně „Money“ stojí jako vydavatel Jobete. Podle identifikačního průvodce britských LP Beatles se varianta „Gotta“ prodává dráž než běžné výlisky. U Please Please Me s dodatečně vytištěným údajem „33 1/3 RPM“ uvádí tentýž průvodce zhruba trojnásobek ceny obvyklých kopií.
Proč sběratelé baží právě po vadných kusech? Chyba slouží jako otisk prstu krátké výrobní fáze. Jakmile vydavatel omyl zachytil a opravil, počet chybných výlisků v oběhu se uzavřel. U většiny takových desek přitom nešlo o vyřazený odpad. Jednalo se o řádně distribuované první lisy, které v rychlém tempu 60. a 70. let doputovaly do prodejen dřív, než si odchylky někdo všiml. Právě z toho pak vzniká vzácnost.
Beatles, Sex Pistols a White Album: aukční ceny v korunách
Částky z britských aukcí dávají dobrou představu, jak široký je cenový rozptyl. Všechny přepočty vycházejí z kurzu 29,1648 Kč za libru k 20. listopadu 2026.
Deska Varianta Datum prodeje Cena v Kč The Beatles: White Album č. 0000527, etikety bez „An EMI Recording“, obal plněný shora duben 2024 cca 142 600 The Beatles: Please Please Me mono, černo-zlatá etiketa, autorské údaje Dick James červen 2026 cca 35 000 The Beatles: White Album č. 0039501, první britský lis srpen 2026 cca 11 750 Sex Pistols: „Anarchy in the U.K.“ chybný kredit Chrise Thomase srpen 2021 cca 7 350
Tabulka ukazuje, že cenovou spirálu roztáčí souhra více okolností. Slavné jméno potřebuje podporu v podobě krátkého výrobního okna, přesně doložitelné odchylky a slušného stavu. Dvě kopie
White Album z téhož prvního lisu dělí víc než 130 000 Kč. Rozhodlo extrémně nízké pořadové číslo a absence nápisu „An EMI Recording“ na etiketách.
Podle hodnoticí škály Goldmine, kterou přebírá Discogs, odpovídá deska ve stavu VG+ zhruba polovině ceny kusu v kondici Near Mint, ve stavu VG pak asi čtvrtině. Exemplář za 35 000 Kč by tak po letech na rodinné poličce mohl spadnout k 8 750 Kč.
Zájem o vinyl navíc sílí. Podle globální zprávy IFPI rostl prodej desek v roce 2025 o 13,7 % a šlo už o devatenáctý rok růstu v řadě. Fyzické nosiče v Česku utržily 247 milionů Kč, o 6,9 % víc než o rok dřív.
Supraphon a výrobní kód: stopa k československým deskám z 60. a 70. let
U domácích lisů vede cesta k hodnotě přes pečlivou identifikaci. Supraphon řadu titulů vyráběl opakovaně po mnoho let, takže dvě na pohled shodné desky mohou dělit celá desetiletí. Klíčem je tříčíselný výrobní kód na etiketě. První dvojčíslí prozrazuje rok, třetí číslice pololetí lisování. Údaj „75 2“ tedy znamená druhou polovinu roku 1975.
Zdokumentované tiskové omyly existují i v tuzemsku. Na Aukru se například objevilo
4. Album Supraphonu z roku 1965, dvojice LP o průměru 25 cm (10 palců) s označením DM 10185/DM 10186, popsané jako tisková chyba („Misprint“). Tato dokumentovaná tisková chyba na 4. Albu Supraphonu odešla na Aukru za 149 Kč. Runout, katalogové číslo a obal: kontrolní seznam pro domácí archiv
Discogs ve svém návodu k identifikaci vinylu upozorňuje, že přesnou verzi vydání často odhalí až runout, tedy hladký pás mezi poslední drážkou a etiketou. Do něj lisovny vyrývaly matriční čísla a další značky. Postup, který zabere zhruba čtvrt hodiny:
vyfotit přední i zadní stranu obalu, vyfotit obě etikety při dobrém světle, opsat katalogové číslo z etikety, obalu i hřbetu a porovnat, zda souhlasí, přečíst a zapsat matriční značení v runoutu z obou stran, zkontrolovat pravopis skladeb, jména producentů a vydavatelů a nápisy typu „Sold in U.K.“ nebo „An EMI Recording“, ověřit, že nechybí přílohy jako plakát, fotografie nebo původní vnitřní obal.
Získané údaje stačí porovnat s databází Discogs. U každého vydání najdete historii posledních třiceti prodejů s nejnižší, střední a nejvyšší cenou. Starší výsledky aukcí z eBay archivuje Popsike. Majitelé alb Beatles mohou sáhnout po specializovaném průvodci britskými LP Beatles, který varianty etiket rozebírá do detailu.
Kde desku s chybou zpeněžit a jak ji uchovat ve sběratelském stavu
V Praze nabízí fyzickou prohlídku a ocenění Phono.cz na Praze 1. Gram Records na Praze 2 přijímá po telefonické domluvě a preferuje zahraniční interprety. Gramodesky Letná vykupují jednotlivá LP i celé sbírky, Gramodesky.cz fungují online po celé republice, chtějí však fotografie a minimální stav VG+. Výrazně poškrabané kusy odmítají.
Výkup přináší rychlé peníze. Vyšší částku obvykle slibuje prodej po kusech. Raritu s doloženou odchylkou se vyplatí nabídnout přes Discogs, eBay nebo Aukro, kde ji najdou sběratelé konkrétního interpreta. Bez ostrých snímků etiket, obalu a runoutu se ovšem kupec neozve.
Na desku jako investici se hodí střízlivý pohled. Spořicí účty v listopadu 2026 nesou zhruba 4 až 5,2 % ročně a ČNB zvedla dvoutýdenní repo sazbu na 4 %. Vzácný vinyl umí jednorázově zhodnotit mnohem víc. Proti tomu stojí nízká likvidita, provize platforem, kurzové výkyvy a nutnost prokázat pravost. Hodnotu pak hlídá i péče: Kongresová knihovna radí brát desky pouze za okraj a etiketu, hrací plochy se nedotýkat a skladovat je nastojato v čistém, stabilním a spíš chladném prostředí s vlhkostí kolem 35 až 40 %.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková