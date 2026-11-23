Stačí otevřít iDNES.cz a přes polovinu obrazovky se rozprostře lišta se dvěma tlačítky. Jedno vede k předplatnému, druhé k souhlasu. Kdo klikne na souhlas, žádné peníze neplatí, přesto obchod uzavírá. Vydavatelství MAFRA a jeho reklamní partneři od té chvíle smějí sledovat, které články otevírá, jak často se vrací a na jakém zařízení čte. Z těchto stop pak skládají reklamní profil, tedy odhad toho, co by daného člověka mohlo zajímat a co by si mohl koupit. Prošli jsme text cookie lišty, poučení vydavatele o cookies i pravidla Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Z nich vychází poměrně přesná představa o tom, co čtenář za „zdarma“ ve skutečnosti odevzdává.
Model Pay or OK: souhlas jako vstupenka na zpravodajský web
MAFRA svůj přístup označuje jako Pay or OK, tedy zaplať, nebo odsouhlas. Týká se čtyř webů: iDNES.cz, Lidovky.cz, Expres.cz a Antiyoutuber.cz. Vydavatel v
poučení o cookies otevřeně píše, že reklama financuje přípravu obsahu a že cílená inzerce je efektivnější pro čtenáře i pro firmu samotnou. Volba proto zní jednoznačně: předplatné iDNES Premium bez reklam, anebo souhlas s cílenou reklamou.
Slovo „zdarma“ tak v praxi označuje výměnu. Čtenář neposílá peníze z účtu, poskytuje však něco, co má pro inzerenty hodnotu: svou pozornost a předvídatelnost svého chování. Čím přesněji systém odhadne, že někdo právě vybírá auto nebo plánuje dovolenou, tím dráž může vydavatel reklamní plochu prodat. Podle nás jde o nejpoctivější popis celé transakce. Data tu fungují jako měna.
Souhlas přitom podle zachyceného textu lišty pokrývá víc, než by napovídalo slovo „reklama“. Zahrnuje cílenou i necílenou inzerci, profilování zvyků a zájmů na základě aktivit na internetu, měření výkonu kampaní a kombinování údajů z různých zdrojů. Ani po odkliknutí tedy reklamy nezmizí. Mění se jen to, podle čeho se vybírají.
Cookies, identifikátory a 90 dní historie: z čeho vzniká reklamní profil
Základem jsou cookies a další síťové identifikátory, drobné soubory a značky, které umožňují poznat stejný prohlížeč při každé další návštěvě. MAFRA vyjmenovává, co s nimi eviduje:
navštívené stránky a historii přečtených článků až 90 dnů zpětně, kvůli doporučování obsahu, informaci o přihlášení či odhlášení a nastavení diskusí, parametry zařízení a připojení, údaje pro měření návštěvnosti, zobrazení reklamy včetně toho, kolikrát se tatáž reklama ukázala.
Vydavatel zdůrazňuje, že běžné cookies neobsahují jméno, telefon ani e-mail. Reklamní systém tak obvykle rozpoznává prohlížeč, a ne člověka s rodným číslem. V poučení ovšem zároveň připouští, že pokud je návštěvník ke svému účtu přihlášený, dá se vyvodit a propojit podstatně víc.
Klíčovým pojmem je profilování. ÚOOÚ s odkazem na GDPR
vysvětluje, že jde o automatizované zpracování, které hodnotí osobní aspekty člověka, například zájmy, chování, preference, ekonomickou situaci či pohyb. MAFRA tento princip v reklamní praxi popisuje jako behaviorální reklamu: systém vytvoří a sdílí základní profil návštěvníka, v němž může figurovat odhad věku, nákupních zvyklostí nebo třeba zájmu o automobily či oblečení. K tomu přistupuje retargeting, díky kterému vás boty prohlížené v e-shopu doprovázejí i mezi zprávami z domova.
V podrobném nastavení lišty se objevují dvě položky, které stojí za pozornost: „propojení různých zařízení“ a „přiřazování a kombinování údajů z jiných zdrojů údajů“. Profil se tedy může skládat z telefonu, notebooku i tabletu a čerpat i z informací mimo samotný zpravodajský web.
Google, Sklik i Facebook: kdo všechno do dat nahlíží
Okruh těch, kdo s údaji pracují, sahá daleko za samotné vydavatelství MAFRA. Cookie lišta zachycená v akademické analýze uvádí 125 reklamních partnerů. Vydavatel v poučení jmenovitě zmiňuje ty nejznámější: Google, Facebook, Sklik od Seznamu, Internet Billboard, Adform, Czech Publisher Exchange a R2B2. U cookies těchto reklamních systémů dodává, že za jejich zpracování odpovídají přímo jejich provozovatelé. Část partnerů je registrovaná v evropském sdružení IAB Europe, další stojí mimo tento rámec.
Důvod takové šíře je obchodní. Více reklamních systémů znamená více kupců pro tutéž plochu, lepší měření kampaní a možnost nabídnout inzerentům cílení napříč platformami. MAFRA tvrdí, že cílená reklama pomáhá udržet rozsah reklamních ploch „na přijatelné úrovni“. Dá se tomu rozumět i tak, že lépe placená reklama znamená, že jí na stránce může být méně.
Systém souhlasů přitom vydavatel nasadil na všech svých webech, od Metro.cz přes Óčko.tv po eMimino.cz či Reality.iDNES.cz, a také na některých partnerských stránkách. Jedna věta v liště zaslouží zvláštní pozornost: kdo udělí souhlas s cílenou reklamou na kterémkoli dalším webu skupiny, u toho MAFRA předpokládá, že jej udělal i pro iDNES.cz, Lidovky.cz, Expres.cz a Antiyoutuber.cz. Jedno kliknutí na kuchařském webu tak může platit i pro zpravodajství.
Kolik stojí čtení bez sledování: iDNES Premium proti Seznamu a Economii
Kdo nechce platit daty, musí sáhnout do peněženky. Podle ceníku iDNES Premium existují dvě cenové hladiny a pouze ta dražší reklamu skutečně odstraní.
Služba Měsíčně Ročně iDNES Premium s reklamou 99 Kč 989 Kč iDNES Premium Bez reklam 199 Kč 1 990 Kč Seznam bez cílené reklamy 49 Kč neuvedeno Seznam bez reklam 179 Kč 1 500 Kč Economia, web bez reklamy 79 Kč neuvedeno
Základní Premium odemyká placené články, inzerce však zůstává. Varianta Bez reklam stojí měsíčně dvojnásobek a slibuje web i aplikaci bez reklam a „přístup bez sledování“, tedy žádné netechnické cookies kromě těch nezbytných. Při ročním předplatném vychází na zhruba 166 Kč měsíčně, na dva roky zaplatíte 3 690 Kč.
Srovnání s konkurencí ukazuje, že MAFRA patří k dražším. Seznam nabízí mezistupeň, který jinde chybí: za 49 Kč měsíčně zůstanou reklamy, ale přestanou se cílit podle chování. Týká se to mimo jiné Novinek, Seznam Zpráv, Sportu či Super.cz. Economia, vydavatel Hospodářských novin a Aktuálně.cz, si za web bez reklamy účtuje 79 Kč. Podle nás je absence levné varianty „bez cílení“ u vydavatelství MAFRA pro čtenáře citelná: kdo chce jen vypnout profilování, musí rovnou zaplatit za úplné odstranění reklam.
Odvolání souhlasu a zákon: co české předpisy čtenáři garantují
Od 1. ledna 2022 platí v Česku pro netechnické cookies režim opt-in. Jak
ÚOOÚ upozornil, web je smí ukládat jen s prokazatelným souhlasem a pouhá nečinnost uživatele se za souhlas nepovažuje. Souhlas musí být dobrovolný a konkrétní, člověk má vědět, k čemu svoluje, a musí jej moci odmítnout i později vzít zpět. GDPR k tomu přidává právo dozvědět se, kdo údaje dostává, jak dlouho je správce uchovává a jak podat stížnost.
U vydavatelství MAFRA se nastavení mění přes odkaz „Cookies“ nebo „Nastavení soukromí“ v patičce stránky, na iDNES.cz také v nabídce pod třemi čárkami vpravo nahoře v položce „Nastavení cookies“. Háček je zřejmý. Jakmile na webech s modelem Pay or OK odvoláte souhlas s cílením reklamy, objeví se výzva k přechodu na iDNES Premium bez reklam. Ostatní účely, třeba personalizaci obsahu, lze vypnout bez placení.
Proti zpracování opřenému o oprávněný zájem, což u vydavatelství MAFRA zahrnuje i část nezbytných cookies, může čtenář vznést námitku přes kontaktní údaje vydavatele. Podle ÚOOÚ musí pak správce zpracování ukončit, ledaže prokáže závažné důvody, které převáží nad právy dotčeného člověka.
Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) se modely „souhlas, nebo plať“ zabýval v dubnu 2024. Jeho stanovisko míří na velké online platformy a MAFRA se přímo netýká. Obsahuje ale princip, který dává smysl obecně: uživatel má mít skutečnou volbu a ani udělený souhlas neopravňuje správce sbírat víc, než potřebuje. Systém se navíc průběžně mění; MAFRA například uvádí, že od 20. května 2025 už v rámci CPEX ke zpracování pro provozovatele českých webů nedochází.
Za každým kliknutím na „Souhlasím“ tak stojí čtenář, jehož 90 dní čtení, oblíbené rubriky a večerní návraty k diskusím se proměňují v řádek reklamního segmentu. Někomu ta cena připadá zanedbatelná, jiný za ni raději zaplatí necelých 200 korun.
Počet 125 reklamních partnerů pochází z textu cookie lišty zachyceného v akademické práci; aktuální poučení vydavatelství MAFRA přesné číslo neuvádí a živý seznam v podrobném nastavení lišty se mohl mezitím změnit. Kompletní jmenný seznam partnerů ani konkrétní výnosy z cílené reklamy vydavatel nezveřejňuje.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková