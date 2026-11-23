Ve 21:39 se z vídeňského hlavního nádraží rozjíždí souprava NJ 466. Ráno v půl desáté zastavuje uprostřed Curychu, pár kroků od Bahnhofstrasse. Rakouské spolkové dráhy (ÖBB) vypravily na tuhle linku 14. června 2026 první Nightjet nové generace a od té doby tu vlaky jezdí pravidelně. Nejlevnější místo, sedadlo s akčním tarifem Sparschiene, stojí od 870 Kč za osobu a směr. Opravdu zajímavé to podle nás začíná o pět stovek výš. Za 1 370 Kč dostane cestující, který jede sám, uzamykatelnou kapsli s matrací a snídaní. Noční železnice se tím poprvé dostává na dohled kapslovým hotelům.
Ceny Nightjetu do Curychu: co pořídíte za 870 a co za 1 370 korun
ÖBB ve své tiskové zprávě uvádějí čtyři cenové hladiny. Všechny platí pro jednu osobu a jeden směr:
Kategorie Cena od Co v ní dostanete Sedadlový vůz 870 Kč rezervované místo k sezení Mini Cabin 1 370 Kč soukromou kapsli, minerálku a snídani Lehátkový vůz Comfort 1 370 Kč lůžko ve čtyřmístném oddílu, minerálku a snídani Lůžkový vůz Comfort 2 250 Kč oddíl pro jednoho až dva cestující s vlastním WC a sprchou
Nejnižší částky mají svá pravidla. Podle podmínek Sparschiene jde o omezený kontingent, který se váže na konkrétní vlak. Jakmile se zlevněná místa rozeberou, cena vyskočí. Základní Sparschiene navíc nejde vrátit ani vyměnit, takže kdo si nákup rozmyslí, peníze ztratí. Rezervace místa je v jízdence vždy zahrnutá.
Pevně dané období, kdy levné lístky zaručeně seženete, neexistuje. Nightjet běžně prodává až 180 dní před odjezdem a sám radí kupovat klidně půl roku dopředu. Pro jízdní řád 2027 ÖBB prodloužily předprodej až na 360 dní. Kdo plánuje letní cestu do Švýcarska, může si kapsli zamluvit ještě před Vánocemi.
Mini Cabin zblízka: hotelová kapsle na kolejích
Kapsle měří 190 × 63,5 × 90 centimetrů. Ležet se v ní dá pohodlně a sednout si také, postavit se už ne. Výbavu ale navrhoval někdo, kdo noční vlaky zjevně zná. Najdete v ní posuvný stolek na snídani, zrcadlo, čtecí lampičku a háčky na oblečení. Světlo i další funkce se ovládají přes displej. Dvířka se zamykají kartou nebo telefonem přes NFC, což v hromadném voze dává klid, jaký sólo cestující dosud znal jen z drahého lůžkového oddílu.
Zavazadla cestují vedle kapsle v samostatných skříňkách. Do jedné se vejde příruční kufr do 40 × 55 × 23 cm, druhá pojme boty do 18 × 57 × 15 cm. Vlastní toaletu ani sprchu kapsle nemá, obojí je společné na chodbě. Britský specializovaný průvodce Seat61 popisuje kapsli Mini Cabin jako dobře odhlučněnou a klimatizovanou, vsedě v ní podle autora jde i pracovat na notebooku.
Hodí se spíš pro dospělé. Malé dítě s rodičem v kapsli spát nemůže, prostor na to nestačí. Děti od deseti let mohou mít vlastní Mini Cabin, pokud jede dospělý s nimi. Rodinám lépe poslouží čtyřmístný lehátkový oddíl za stejnou cenu. Jednotlivec v něm ovšem sdílí noc se třemi cizími lidmi, a právě proto považujeme kapsli za nejzajímavější nabídku celého vlaku.
Nové vozy mají pevně zabudovaná lůžka, a to v lehátkových i lůžkových oddílech. Ve starších nočních kupé se lavice večer překlápěly na postele a ráno zase zpátky, takže interiér musel zvládat dvě role najednou. ÖBB přesný počet získaných centimetrů nezveřejnily. Princip je ale zřejmý: oddíl navržený jen pro noc nabízí vedle lůžek samostatné sezení se stolkem a úložný prostor pod postelemi, nikdo ráno nic nepřestavuje a matrace drží tvar. Dráhy to prezentují jako vyšší komfort spánku i víc soukromí.
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Celá souprava má sedm vozů s kapacitou 254 míst. Tvoří ji dva sedadlové, tři lehátkové a dva lůžkové vozy. K dispozici jsou bezplatná Wi-Fi, zásuvky, USB a indukční nabíjení telefonu. Myslí se i na cyklisty: rezervace jednoho ze šesti míst pro kola stojí 75 Kč online nebo 90 Kč u přepážky, k tomu je třeba cyklojízdenka za zhruba desetinu standardního jízdného ve druhé třídě. Multifunkční vůz pobere také lyže a snowboardy. U kočárků Nightjet doporučuje skládací golfky.
Večer ve Vídni, ráno v Curychu: jak Nightjet obstojí proti letadlu a railjetu
Podle aktuálního jízdního řádu trvá cesta 11 hodin a 51 minut. Na první pohled to působí odstrašujícím dojmem, jenže většinu té doby prospíte. Pozor na výluky. Kvůli stavebním pracím mezi Feldkirchem a švýcarským Buchs SG platí od 14. června do 12. prosince 2026 prodloužené jízdní doby a v některé dny přijíždí vlak až v 10:20. Do poloviny října navíc jezdil objížďkou přes St. Gallen. Před nákupem se proto vyplatí zkontrolovat konkrétní datum.
Proti letadlu má Nightjet jasný argument. Austrian Airlines létají mezi oběma městy až 56krát týdně a samotný let trvá hodinu a dvacet minut. Přímé zpáteční letenky ale na webu dopravce začínají zhruba na 4 900 Kč. Nejlevnější zpáteční cesta vlakem s kapslí v obou směrech vyjde na 2 740 Kč, se sedadlem dokonce na 1 740 Kč. K letenkám je potřeba přičíst přesuny na letiště, bezpečnostní kontrolu a v Curychu často i noc v hotelu, kde se ceny pohybují na úrovni, na kterou se český turista dívá s údivem. Nightjet hotelovou noc nahrazuje. ÖBB a Siemens při představení vozů uvedly, že cesta nočním vlakem je pro klima zhruba padesátkrát šetrnější než let. Jde o jejich vlastní propočet, ale i se zdravou rezervou mluví jasně.
Denní railjet urazí stejnou trasu přibližně za 7 hodin a 50 minut a ÖBB jej nabízejí od 1 000 Kč. Pokud vám nevadí strávit u okna celý den, je to dobrá volba, zvlášť na úseku přes Arlberg. Kdo však chce mít v Curychu k dispozici celé dopoledne, sáhne po nočním spoji.
Z Prahy a Brna do kapsle: jak chytit Nightjet ve Vídni
Přímý noční vlak nové generace z Česka zatím nejede. Podle dostupných přehledů linek, včetně specializovaného webu nachtzug.net, nevede žádná z devíti tras s kapslemi na české území. Cesta přes Vídeň je ale snadná. České dráhy provozují mezi Prahou a Vídní dvanáct přímých spojů denně ve dvouhodinovém taktu, s railjety a ComfortJety přes Pardubice a Brno. Z Prahy jedete necelé čtyři hodiny, z Brna zhruba polovinu.
Na noční spoj s odjezdem ve 21:39 doporučujeme vyrazit z Prahy odpoledne, ne posledním možným vlakem. Hodinová rezerva na hlavním nádraží ve Vídni nic nestojí, zatímco zmeškaný Nightjet s nevratnou jízdenkou znamená propadlé peníze a nečekanou noc v hotelu. Nádraží má dost obchodů na nákup večeře na cestu, takže čekání se neprotáhne.
Rakouské dráhy škrtají, noční vlaky přesto přibývají
Nová linka přišla v době, kdy se v Rakousku mluví spíš o šetření. Ministerstvo mobility v říjnu 2026 oznámilo restrukturalizaci ÖBB s očekávanou úsporou kolem 2 miliard korun ročně. Dráhy už předtím spustily program Compete, který má napříč skupinou ušetřit přibližně 7,5 miliardy korun za rok.
Škrty se ovšem týkají struktury firmy a provozních nákladů, nové soupravy patří do jiné kapitoly. ÖBB objednaly u Siemensu 33 souprav pro rychlost až 230 km/h a postupně jimi nahrazují dosluhující vozy. Rámcový plán na roky 2027 až 2032 navíc počítá s investicemi kolem 490 miliard korun do železnice, byť s posunutými prioritami. Noční vlaky zůstávají pro Vídeň vlajkovým produktem a linka do Curychu ukazuje proč.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková