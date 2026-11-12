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Bohumín čekal čtvrt století. Nové hráze ho mají ochránit před stoletou vodou

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Dennívýzva
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Povodí Odry dokončilo poslední část protipovodňových opatření na Odře v bohumínské městské části Pudlov. Téměř tři kilometry nových hrází mají město chránit před stoletou vodou. Nejnovější etapa stála přes 400 milionů korun.
Bohumín čekal čtvrt století. Nové hráze ho mají ochránit před stoletou vodou

Bohumín čekal čtvrt století. Nové hráze ho mají ochránit před stoletou vodou

Zdroj: Povodí Odry
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.11.2026 12:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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