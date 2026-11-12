Bohumín čekal čtvrt století. Nové hráze ho mají ochránit před stoletou vodou

Bohumín čekal čtvrt století. Nové hráze ho mají ochránit před stoletou vodouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bohumín čekal čtvrt století. Nové hráze ho mají ochránit před stoletou vodouZdroj: Povodí Odry
Článek byl publikován 12.11.2026 12:46
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Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →