Rosický přiznal, že Sparta řešila odvolání Priskeho. Prozradil, co rozhodlo o trenérově osudu

Devět bodů po sedmi kolech, desáté místo v tabulce a osm bodů za vedoucí Slavií. Čísla, která sparťanský fanoušek nečekal. A přesto Brian Priske stojí na lavičce dál. Rosický v rozsáhlém rozhovoru pro Livesport Zprávy vysvětlil proč, a zároveň připustil, že evaluace trenéra nekončí. Naopak. Pokračuje každý den. Jenže právě tady se otevírá otázka, kterou si Sparta nemůže dovolit odkládat donekonečna: jak dlouho ještě ustojí strategii kontinuity bez výsledkové pojistky?
Co se po Hradci skutečně stalo
Prohra v Hradci Králové v září 2026 nebyla jen další ztráta bodů. Byla to čtvrtá porážka na startu ligové sezony a atmosféra kolem týmu zhoustla do bodu, kdy se už nedalo mlčet. Priske po zápase zamířil do kabiny rozhodčích, což mu vyneslo disciplinární řízení. Rosický to dnes označuje za „naprosto logický“ moment, kdy se téma trenérovy pozice otevřelo.
„Po Hradci jsme Brianovu pozici řešili,“ říká sportovní ředitel. Žádná mediální spekulace, žádné anonymní zdroje z klubu. Přímé přiznání člověka, který o sportovním směru Sparty rozhoduje. Ještě v květnu 2026 přitom Rosický veřejně tvrdil, že během celé sezony neproběhla jediná debata o tom, že by Priske neměl zůstat. Posun v komunikaci je zřejmý, a podle nás záměrný.
Proč Priske zůstal
Vedení Sparty nakonec nesáhlo k odvolání, ale k chirurgickému zásahu dovnitř projektu. Rozhodly tři věci:
- Přesvědčení o kvalitě trenéra. Rosický opakovaně zdůrazňuje, že Priske je „dobrý trenér“ a že část mužstva už požadované herní prvky zvládá.
- Debata o herních principech. Klub identifikoval konkrétní systémové problémy: pomalý přechod po zisku míče, nedostatečně aktivní obranný blok, přílišnou posedlost držením balonu. Priske dostal prostor tyto věci korigovat.
- Zásah do realizačního týmu. Z letního štábu vypadli Ian Coll a Jack Wilson. Zpátky se vrátil Christian Clarup jako vedoucí fyzické přípravy, člověk, který prostředí zná a podle Rosického měl přinést „okamžitý mentální impuls“.
Sparta tedy neobhajovala výsledky. Obhajovala možnost, že projekt je ještě opravitelný zevnitř. To je podstatný rozdíl. A je to sázka, která má jasnou expiraci: další sérii porážek by vedení řešilo jako návrat k tématu, které už jednou aktivně otevřelo.
Přestavba kádru pod drobnohledem
Jedenáct nových hráčů v jednom přestupovém okně. Odchod Lukáše Haraslína do Al-Fateh, ztráta stopera Sörensena. A k tomu příchod Matěje Juráska, exslávisty, jehož angažování fanoušky polarizovalo. Rosický Juráska obhajuje profilovou vhodností: rychlost, hra z obou křídel, schopnost jít jeden na jednoho. Přesně to, co Sparta potřebovala jako pojistku pro případ Haraslínova odchodu.
Zajímavé je, jak Rosický odmítá zjednodušující narativ o tom, že za špatný start může množství změn v kádru. Jako protipříklad uvádí zápas v Brně, kde nastoupila silná sestava s jediným novým hráčem, a výsledek stejně nepřišel. Za zásadnější považuje systémové věci: chování po ztrátě míče, nevyváženost mezi ofenzivou a defenzivou. Čísla ale mluví jasně. V mistrovských sezonách 2022/23 a 2023/24 měla Sparta po patnácti podzimních kolech 33, respektive 34 bodů. Teď má po sedmi kolech devět.
Kdo vlastně rozhoduje
Rosický nepopisuje žádné formální hlasování ani jednoho finálního rozhodce. Z jeho výroků ale vyplývá rozhodovací trojúhelník: denní sportovní agendu řeší s Františkem Čuprem, zatímco práce obou (sportovního ředitele i trenéra) podléhá výsledkovému dohledu Čupra a Daniela Křetínského. Sportovní argumentaci pro Priskeho setrvání nesl Rosický. Klubový rámec a finální slovo drželi majitelé.
Rosický přitom otevřeně připouští, že pod stejným tlakem je i on sám. „Evaluace probíhá i nadále,“ říká. Není to fráze. Je to nejtvrdší veřejná formulace, jakou kdy o Priskeho pozici použil. A platí obousměrně.
Kontrolované přiznání, nebo únik dopředu
Proč to Rosický říká právě teď? Přímý motiv nezmiňuje. Kontext ale napovídá: mluví v momentě, kdy musí obhajovat nejen trenéra, ale i vlastní přestupovou strategii, pozdní příchody posil a celkový směr klubu. Fanouškovské reakce jsou smíšené: část oceňuje otevřenost, část trvá na tom, že Sparta potřebuje razantnější vedení. Žádný jednoznačný zlom v náladě se nedostavil.
Podle nás jde o kontrolované přiznání. Rosický ví, že další krize by už neznamenala první otevření tématu, ale jeho definitivní uzavření. Sparta vsadila na opravu zevnitř. Sázka běží a hodiny tikají.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle