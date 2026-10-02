Sparta hostí druholigovou Jihlavu, ale Priske to bere smrtelně vážně. Nasadil Brunese, Guddala i Juráska

Proč se vůbec hrálo
Obvykle by v tomhle týdnu Sparta trénovala a čekala na návrat reprezentantů. Jenže sezona 2026/2027 přinesla novinku: UEFA sloučila dvě kratší zářijovo-říjnové reprezentační přestávky do jednoho prodlouženého okna od 24. září do 6. října 2026. Čtyři zápasy Ligy národů místo dvou, téměř dva týdny bez soutěžního fotbalu pro kluby.
Pro realizační tým Sparty to znamenalo dilema. Nechat hráče, kteří zůstali v Praze, dva týdny jen trénovat, nebo jim dát zápasový impulz. Priske zvolil druhou variantu. V pátek 2. října od poledne nastoupila Sparta na Strahově proti Vysočině Jihlava, čtvrtému celku Chance Národní Ligy se šestnácti body z devíti kol. Žádný náhodný sparingpartner z okresního přeboru.
Sestava, která mluví za sebe
Kdo čekal mládežnický experiment, musel se podivit. Do základu šli brankář Hegyi, v obraně Hoever s Guddalem, Zeleným a Kadeřábkem, střed pole obsadili Grimaldo s Irvingem, na křídle Vydra a Jurásek, v útoku dvojice Brunes – Singhateh. To není béčko. To je jádro ligové rotace doplněné o hráče, které Sparta potřebuje urychleně zapojit do hlavního provozu.
Právě tady se ukazuje posun oproti Priskeho dosavadnímu přístupu k přípravným duelům:
- Proti Stuttgartu v lednu 2023 šla po změně stran na hřiště kompletně jiná jedenáctka.
- Po letní výhře nad Opavou 2026 Priske výslovně mluvil o tom, že tým obměnil a „všichni kluci si připsali kvalitní minuty“.
- Proti Jihlavě byl už samotný základ postavený soutěžně. Žádná plošná rotace, žádné demokratické rozdělování minut.
Podle nás je to čitelný signál. Priske ví, koho chce mít připraveného na restart ligy, a nechce po pauze znovu hledat sestavu.
Brunes potvrdil, Jurásek čeká
Zápas skončil 2:1 pro Spartu. Oba góly dal Jonatan Brunes, ve 26. a 41. minutě. Norský útočník, který přišel v létě z Rakówa s bilancí čtyřiceti soutěžních gólů za dvě polské sezony, měl do přestávky za Spartu v lize sedm zápasů, jeden gól a jednu asistenci. Dvougólový výkon proti Jihlavě sám o sobě nic neřeší, ale potvrzuje, že Brunes zůstává hlavní variantou na hrot a jeho produktivita roste.
Zajímavý detail k jihlavskému gólu: ve 33. minutě srovnával Roman Mokrovics, hráč hostující právě ze Sparty. Kmenový sparťan skóroval proti mateřskému klubu.
Složitější příběh má Matěj Jurásek. Účastník EURO 2024, hostování z Norwich City s opcí, velká očekávání. Realita do pauzy: šest ligových zápasů, 146 minut, nula gólů, nula asistencí. První sparťanský gól si připsal až v poháru na Žižkově. Že ho Priske přesto zařadil do základu proti Jihlavě, čteme jako signál, že Sparta jeho integraci nevzdává, ale potřebuje, aby začal produkovat.
Tobias Guddal, další norská letní posila, se po příchodu z Tromsø usadil v ose obrany rychleji. Už v srpnu skóroval při ligové výhře 4:1 nad Teplicemi. Proti Jihlavě odehrál základ bez komplikací. Ebrima Singhateh, univerzální ofenzivní hráč, kterého Rosický při příchodu popsal jako dynamického hráče pro více pozic, dostal prostor v útoku vedle Brunese.
Kontext, který dělá z přípravného zápasu víc
Kdyby Sparta stála v tabulce tam, kde chce, tahle analýza by nedávala smysl. Jenže nestojí. Tomáš Rosický po první čtvrtině sezony v rozhovoru na klubovém webu otevřeně přiznal, že po porážce v Hradci se řešila i Priskeho pozice. Řekl, že trenér dobře zareagoval a tým ukazoval vývoj, ale zároveň zdůraznil, že další fáze po reprezentační pauze bude velmi důležitá.
V tomhle světle přestává být přípravný duel s druholigistou pouhou tréninkovou vložkou. Priske si nemůže dovolit, aby se tým po dvoutýdenní pauze vracel do soutěží nerozehraný. Silná sestava proti Jihlavě je pojistka: udržet herní vazby, potvrdit hierarchii, dát minuty těm, na kom má stát výkon.
Chyběl Adam Karabec, který byl původně v reprezentační nominaci, ale 1. října sraz kvůli zdravotním potížím opustil. Zda jeho absence ovlivnila Priskeho plán pro Jihlavu, klub nekomentoval. V základní sestavě ale nebyl a jeho roli v ofenzivě převzali Vydra s Juráskem.
Co si z toho odnést
Přípravné zápasy obvykle neříkají nic. Tenhle řekl dost. Ne výsledkem, porazit čtvrtý tým druhé ligy není triumf. Ale složením sestavy, které ukázalo, komu Sparta po rozkolísaném startu sezony skutečně věří a koho chce mít v rytmu, až se 6. října otevře další ligové kolo.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner