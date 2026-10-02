Proti Jesusovi se vzbouřil Ronaldo, teď ho nepřímo podpořil i soupeř. Hojlund oslavil gól jeho slavným gestem

30. září 2026 se na Ronaldově Instagramu objevilo krátké prohlášení: rozhodl se opustit sraz národního týmu. Žádné rozloučení s fanoušky, žádná tisková konference. Jen pár vět a ticho. Předcházelo tomu pět dní, během nichž se z taktického rozhodnutí nového trenéra Jorgeho Jesuse vyvinul nejhlubší rozkol v moderních dějinách portugalské reprezentace, rozkol tak závažný, že si o něj začal zajímat i premiér Luís Montenegro.
Pět dní, které rozbily sraz
Chronologie je důležitá, protože ukazuje eskalaci krok za krokem. Jorge Jesus, který převzal portugalskou lavičku před ligovou fází Ligy národů 2026/27, zařadil Ronalda do své první nominace. Jednačtyřicetiletý kapitán tedy nebyl odstavený předem, dostal pozvánku jako každý jiný hráč.
Zlom přišel 27. září v Oslu. Jesus před zápasem s Norskem Ronaldovi vysvětlil, že nepůjde do základu kvůli zátěži po předchozím utkání s Walesem, ale naznačil mu možné nasazení v průběhu zápasu. Ronaldo nakonec neodehrál ani minutu. Portugalsko vyhrálo 2:1 bez něj.
Co následovalo:
- Ronaldo se po závěrečném hvizdu nepřidal k týmu při děkovačce fanouškům.
- Podle A Bola Jesus reagoval slovy „promluvím si s ním“, ale tón naznačoval spíš frustraci než smíření.
- Ronaldo vynechal následující tréninky.
- 30. září po rozhovoru s prezidentem Portugalské fotbalové federace Pedrem Proençou sám oznámil odchod ze srazu.
Jesus lavičku obhájil sportovními argumenty. Ronaldo ji přečetl jako degradaci. Mezi těmito dvěma výklady se otevřela propast, kterou se zatím nikomu nepodařilo překlenout.
Højlundovo „Siuuu“ – pocta, nebo provokace?
1. října, den po Ronaldově odchodu, se hrál v Kodani zápas Dánsko–Portugalsko. V 53. minutě srovnal na 2:2 dánský útočník Rasmus Højlund, od léta natrvalo hráč Neapole po přestupu z Manchesteru United. A pak udělal něco, co z běžného ligového gólu udělalo mezinárodní symbol.
Skočil, roztáhl ruce a vykřikl „Siuuu“. Ronaldovo gesto. Na hřišti proti Ronaldovu týmu. Den poté, co Ronaldo ten tým opustil.
Højlund se k Ronaldovi jako ke svému idolu hlásí dlouhodobě. Už v březnu 2025 použil stejnou oslavu po gólu proti Portugalsku a tehdy pro BBC vysvětloval, že to není frajeřina, ale respekt. Letos pro dánskou TV 2, jak cituje Goal, zopakoval, že chtěl uctít hráče, jehož reprezentační kariéra možná končí, a dodal, že pokud si ho Portugalsko neváží, ve světě je mnoho lidí, kteří ano.
Intencí byla pocta. Efektem byla provokace. Højlund nikde přímo jmenovitě nenapadl Jesuse konkrétní větou, proto „nepřímo“. Ale přes symbol oslavy a její veřejný výklad se jednoznačně postavil na Ronaldovu stranu a přenesl vnitřní portugalský konflikt do mezinárodního prostoru.
Napětí toho večera potvrzuje i tvrdý datový bod: oficiální databáze Dánského fotbalového svazu eviduje v 68. minutě žlutou kartu pro Jesuse. Po závěrečném hvizdu pak záběry zachytily lehký kontakt mezi Højlundem a portugalským trenérem, dotek na hrudi a podle Goalu „zlý pohled“. Přesná slova, která si vyměnili, se ověřit nepodařilo.
Portugalsko nakonec vyhrálo 4:2. Na hřišti tedy zvládlo i bez Ronalda třetí výhru ve třech zápasech skupiny A4. S devíti body vede tabulku, zatímco Dánsko, Norsko i Wales mají po třech.
Když zavolá premiér
Míra závažnosti krize se dá měřit jednoduše: kdo se do ní zapojí. Podle zdroje z kabinetu předsedy vlády portugalský premiér Luís Montenegro osobně telefonoval Ronaldovi, Jesusovi i prezidentu federace Proençovi, aby se seznámil se situací uvnitř reprezentace. To už není spor o minutáž. To je kauza se státně-symbolickým rozměrem.
Ronaldo v Portugalsku nikdy nebyl jen sportovec. Je národní ikona, majitel více než 900 gólů v kariéře, tvář, která definovala generaci. Když taková postava opustí sraz s pocitem křivdy, nejde jen o fotbal, jde o to, jak se země dívá sama na sebe.
Veřejně doložený rozkol kabiny přitom zatím neexistuje. V otevřených zdrojích se nepodařilo dohledat jmenovité výroky portugalských spoluhráčů, kteří by se přiklonili na jednu nebo druhou stranu. Tým na hřišti fungoval. Otázka je, jak dlouho vydrží ticho v šatně.
Konec, nebo poslední šance na smír?
Formálně Ronaldo reprezentační kariéru neukončil. Žádné oficiální prohlášení o konci nepadlo. Fakticky je ale situace k prvním říjnovým dnům 2026 vážná: hráč opustil sraz, trenér svůj postup obhajuje sportovními argumenty a federace zatím nevydala žádný signál ústupku.
Jesus zavedl něco, co předchozí trenéři buď nechtěli, nebo si netroufli: oddělil nominaci od automatické jistoty základní sestavy. Ronaldo byl povolán, ale nebyl nedotknutelný. Pro jednačtyřicetiletého hráče, který celou kariéru definoval svou výjimečností, je to zásadní posun.
4. října hraje Portugalsko doma s Norskem. K poslednímu dostupnému stavu Ronaldova absence pokračovala a jeho návrat pro tento zápas nebyl oficiálně potvrzen. Výhra by Portugalsku podle pravidel UEFA zajistila minimálně druhé místo a postup do čtvrtfinále. Sportovně si tým poradí. Symbolicky je to jiný příběh.
Poprvé v éře Ronalda stojí portugalská reprezentace před otázkou, kterou si dosud nemusela klást: je instituce víc než ikona? Odpověď zatím nezná ani premiér.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle