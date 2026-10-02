Meteorologové změnili předpověď na tento víkend: Teploty klesnou na v tuto dobu naprosto nevídané hodnoty

Po teplém víkendu přijde změna počasí. ČHMÚ očekává od středy více oblačnosti, déšť a postupné ochlazení až k 11 °C.
Česko čeká ještě jeden příjemný víkend, během kterého se teploty mohou dostat až k 24 °C. Slunečné počasí ale nebude mít dlouhé trvání. Už v neděli začne od západu přibývat oblačnost a místy se přidají přeháňky. Rána navíc budou poměrně chladná a v některých údolích
může teplota spadnout jen ke dvěma stupňům. Ojediněle se proto mohou objevit také přízemní mrazíky. Ještě výraznější změna pak podle aktuálního výhledu přijde v závěru příštího týdne. Sobota bude slunečná, neděle už přinese první změnu
Pátek bude mít rozdílný charakter podle části republiky. Zatímco na východě bude převládat jasno až polojasno, západní polovina Čech se musí
připravit na více oblačnosti a místy i slabé přeháňky. Teploty se dostanou na 20 až 24 °C, v západních Čechách zůstanou o něco nižší. Sobota pak nabídne výrazně stabilnější počasí. „ Bude jasno až polojasno, zpočátku na severozápadě Čech zvětšená oblačnost,“ uvádí ČHMÚ.
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Přes den bude v sobotu příjemných 20 až 24 °C a déšť se neočekává. Ráno se ale mohou místy objevit mlhy nebo nízká oblačnost. V noci teploty klesnou na 4 až 9 °C, na severozápadě Čech
mohou při větší oblačnosti zůstat kolem 11 °C. Neděle už bude jiná. Od západu začne přibývat oblačnost a ojediněle se objeví přeháňky. Srážek přitom nemá být mnoho, nejvýše kolem dvou milimetrů.
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Změna počasí bude pokračovat také v dalších dnech. Pondělí a úterý ještě nabídnou maxima kolem 18 až 23 °C a místy polojasnou až jasnou oblohu.
Výraznější ochlazení se ale podle ČHMÚ rýsuje od středy. „ Očekáváme zpočátku jasno až polojasno, postupně od západu oblačno až zataženo a na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přeháňky,“ uvádí meteorologové. Zatímco ve středu mohou teploty ještě dosahovat až 24 °C, v pátek už mají maxima klesnout jen na 11 až 16 °C. Na SvětěKreativity.cz jsme také psali o nové předpovědi na zimu.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu
ČHMÚ
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