Pastrňákova maminka promluvila o vztahu syna s koučem Bostonu. Nemají spolu chemii, řekla a zmínila i problém s vedením

Marcela Ziembová usedla 1. října 2026 před mikrofon podcastu Zimák a řekla něco, co se v českém hokejovém prostoru říká šeptem, ne nahlas. Že dřív bývalo v Bostonu líp. Radostněji. Že organizace přistupuje k hráčům s určitým chladem, a to i z trenérského hlediska. Epizodu, kterou iSport sám propagoval jako „dosud neprobírané citlivé téma“, přistála do mediálního prostoru ve chvíli, kdy se Boston snažil prodat přesně opačný příběh: nová éra, nový kapitán, nový začátek.
Kapitánské céčko přišlo po roce a půl váhání
Když Brad Marchand v létě 2025 odešel, Bruins nechali kapitánský post prázdný. Celou sezonu 2025/26. Pastrňák táhl tým ke stu bodům v základní části, počtvrté v řadě překonal stobodovou hranici a v produktivitě předčil druhého nejlepšího spoluhráče o 29 bodů. Přesto na dresu neměl písmeno C.
Teprve 27. září 2026, tři dny před startem ročníku 2026/27, klub oznámil, že se Pastrňák stává 28. kapitánem v historii Bruins. Generální manažer Don Sweeney mluvil o organickém růstu leadershipu. Trenér Marc Sturm popsal Pastrňáka jako „odlišný, ale velmi pozitivní typ lídra“.
Jakub Voráček to ve stejný den v podcastu FORČEK okomentoval bez diplomatických oblouků: Boston s céčkem zbytečně čekal a vysílal tím zvláštní signál o tom, jak se na svého nejlepšího hráče dívá. Právě tahle prodleva je pravděpodobně jedním z kořenů frustrace, kterou Ziembová artikulovala.
Co přesně zaznělo, a co ne
Plný přepis epizody Zimáku není veřejně dostupný. Z oficiálního popisu dílu a z veřejně přístupných úvodních pasáží víme, že Ziembová srovnávala současný Boston s érou Patrice Bergerona, Zdena Cháry a Davida Krejčího. Tehdy prý panovalo v organizaci jiné klima, vřelejší, otevřenější, s větším respektem k hráčům.
Zmínku o „chemii“ s trenérem Sturmem a o případné roli evropského původu se v otevřených zdrojích nepodařilo dohledat v doslovné podobě. Redakčně nejbezpečnější čtení je, že Ziembová naráží na komunikační a kulturní styl, ne na prokázaný osobní rozkol. Paradoxně, Sturm sám je Němec, tedy Evropan.
Co ale víme jistě: matka nejproduktivnějšího hráče Bruins veřejně řekla, že její syn si zaslouží víc respektu. A řekla to čtyři dny poté, co ho klub udělal kapitánem. To načasování mluví samo.
Sturm: přímočarý, strukturovaný, jiný
Sturmova první sezona za bostonskou střídačkou nebyla katastrofou. Tým nasbíral sto bodů, dostal se do play off. Vypadl sice v prvním kole, ale analytici jako hlavní příčinu identifikovali nedostatek kvalitní podpory v horních šesti útočnících a absenci stálého centra pro Pastrňáka, ne trenérské selhání.
Hráči Sturma veřejně chválili za přímočarost. Charlie McAvoy vyzdvihl, že trenér jasně říká, co je dobře a co špatně, a označil to za osvěžující změnu oproti některým předchozím koučům. Jenže přímočarost a vřelost jsou dvě různé věci. Pokud Ziembová srovnává dnešní atmosféru s dobou, kdy v kabině seděli Bergeron a Chára, dva z nejrespektovanějších lídrů v historii NHL, pak je srovnání ze své podstaty kruté vůči komukoli, kdo přijde po nich.
Jeden detail z organizačního zákulisí stojí za zmínku. V lednu 2025 Bruins ještě pořádali tradiční „moms trip“, cestu matek hráčů s týmem. O rok později, v lednu 2026, ji nahradil „siblings trip“ pro sourozence. Sturm sám tehdy řekl, že „obvykle to bývají maminky nebo tatínkové, teď jsou to sourozenci.“ Proč ke změně došlo, klub veřejně nevysvětlil. Pro rodiny hráčů, zvyklé na přístup do zákulisí, to ale mohl být další signál proměny kultury.
Fakta versus rodinná optika
Tvrdá čísla mluví jednoznačně: Pastrňákova pozice v Bostonu je institucionálně silná. Má smlouvu ještě na pět let. Je kapitánem. V sezoně 2025/26 odehrál play off i s natřeným tříslem. Po vyřazení veřejně řekl, že jeho prioritou zůstává úspěch s Bostonem. Klub kolem něj na sezonu 2026/27 sestavil kádr, v němž figurují Zacha, oba Lindholmové, Zadorov i Peterka.
Nic z veřejně dostupných zdrojů nenasvědčuje chystanému výměnnému obchodu, rozchodu ani institucionálnímu konfliktu. Žádná reakce Pastrňáka, Bruins ani Sturma na výroky Ziembové se do 2. října 2026 neobjevila.
Podle nás je to spor o kulturu a pocit, ne o smlouvy a body. Ziembová vidí syna, který táhne organizaci prakticky sám a který rok a půl čekal na symbolické uznání, jež v jiných klubech přichází automaticky. Boston vidí hráče, kterému právě dal nejvyšší možnou poctu. Obě strany mají svou pravdu, jen ji měří jiným metrem.
Nová éra, stará bolest
Seznam Zprávy napsaly, že Pastrňák „dorostl do velkého šéfa“ a že v play off už vystupoval jako první muž kabiny. Voráček dodal, že céčko mělo přijít dřív. Ziembová připomněla, že respekt se neměří jen písmenem na dresu.
Tři dny po jmenování kapitánem Boston porazil Rangers 3:0. Pastrňák po zápase mluvil o silném emočním momentu pro sebe i rodinu. Sezona 2026/27 teprve začíná a odpověď na to, jestli nové céčko přinese i novou kulturu, zatím nemá nikdo, ani matka, ani trenér, ani sám kapitán.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka