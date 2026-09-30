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Místo, na které se zapomíná aneb Proč vysát prostor za lednicí

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V rámci běžného týdenního úklidu zpravidla nevěnujeme pozornost prostoru za lednicí. Jenže jde o to, že právě za lednicí se ukrývá prach, ale také něco, co může zbytečně zvyšovat spotřebu elektřiny. Stačí pár minut a rozdíl může být překvapivý.
Lednice

Lednice

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.09.2026 07:00

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