V rámci běžného týdenního úklidu zpravidla nevěnujeme pozornost prostoru za lednicí. Jenže jde o to, že právě za lednicí se ukrývá prach, ale také něco, co může zbytečně zvyšovat spotřebu elektřiny. Stačí pár minut a rozdíl může být překvapivý.
Prach lednici nesvědčí
Chladnička při provozu odvádí teplo ze svého vnitřku do okolí. K tomu využívá mimo jiné kondenzátor a další části chladicího systému umístěné na zadní nebo spodní straně spotřebiče. Pokud jsou zanesené prachem, může se teplo hůře odvádět. Kompresor pak může pracovat déle nebo častěji, aby uvnitř udržel požadovanou teplotu. Pravidelné odstranění prachu proto patří mezi jednoduché kroky, které mohou pomoci udržet spotřebič v dobrém stavu.
Stačí vysavač a několik minut
Než se pustíte do čištění, lednici vypněte a pokud je to možné, odpojte od elektrické sítě. Spotřebič opatrně odsuňte od stěny a vysavačem odstraňte prach a nečistoty z prostoru za ním. Hodí se úzká hubice, se kterou se dostanete i do hůře přístupných míst. Pozornost věnujte také prostoru pod lednicí. Právě tam se mohou hromadit chlupy domácích mazlíčků, prach a drobné nečistoty. Vždy se řiďte pokyny výrobce, protože konstrukce jednotlivých modelů se liší.
Tip: Důležitý je rovněž i pravidelný úklid vnitřku lednice.
Foto: Pixabay
Nečekejte na silnou vrstvu prachu
Ideální je zařadit kontrolu prostoru za lednicí do pravidelného úklidu. Nemusíte ji provádět každý týden, ale několikrát ročně se vyplatí zkontrolovat, zda se na zadní straně spotřebiče neusazuje výrazné množství prachu. Čistý prostor kolem lednice navíc není jen otázkou spotřeby energie. Pravidelným úklidem odstraníte také nečistoty, které se v této špatně dostupné části kuchyně postupně hromadí. Pár minut s vysavačem tak může být jedním z nejjednodušších způsobů, jak se postarat o lednici, její chlazení i čistotu kuchyně.
Zdroj: autorka
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
The post Místo, na které se zapomíná aneb Proč vysát prostor za lednicí
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