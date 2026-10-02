Hokejový svaz zakázal českým studentům jet na univerziádu. Důvod? Na turnaji by mohli narazit na Rusy

Ještě v srpnu 2026 český hokej na svém webu aktivně sháněl hráčky do širšího výběru pro univerziádu 2027. „Chceš navázat na zlatý úspěch? Přihlas se!“ zněla výzva. O šest týdnů později předsedkyně ČAUS Ivana Ertlová pro Sport.cz řekla, že česká účast je „velmi nepravděpodobná“. Mezi těmito dvěma momenty se odehrál tichý, ale tvrdý střet dvou institucí, a jeho cenu zaplatí desítky studentů, pro které univerziáda představuje často jediný velký reprezentační turnaj v životě.
Co se vlastně stalo
Časová osa je krátká a přehledná. 26. května 2026 FISU změnila pravidla: ruští a běloruští studenti se mohou účastnit univerzitních soutěží pod neutrálním statusem Student Neutral Athletes from Russian Federation (SNA), bez národních symbolů, ale s právem startovat v týmových sportech. 21. srpna FISU zveřejnila seznam hokejových týmů pro Zimní univerziádu v čínském Čchang-čchunu (15.–25. ledna 2027). Česko figurovalo v mužské i ženské kategorii. Vedle něj i SNA.
3. září iDNES.cz psal, že ČAUS s účastí počítá. 30. září už Ertlová mluvila o tom, že asociace obdržela od ČSLH dopis s důrazným nesouhlasem. Obrat trval necelý měsíc.
Dva režimy, jeden sport
Jádro sporu neleží v otázce „jet, nebo nejet do Číny“. Leží v tom, že dvě mezinárodní organizace nastavily pro stejný sport protichůdná pravidla.
FISU argumentuje tím, že plošné vyloučení studentů jen kvůli pasu je nepřiměřené, protože mladí sportovci nemají nést odpovědnost za kroky svých vlád. Naproti tomu IIHF v lednu 2026 potvrdila, že ruské a běloruské týmy do sezony 2026/27 nepouští, a v červenci po dalším přezkumu rozhodnutí nezměnila. Důvody: bezpečnost, sportovní integrita, operační rizika.
Český hokejový svaz se drží linie IIHF. Český olympijský výbor stojí na stejné straně, na svém webu výslovně uvádí, že týmy sportovců s ruským nebo běloruským pasem „nepřipadají v úvahu“. Konflikt tedy nevzniká mezi ČSLH a ČOV. Vzniká mezi českou hokejovou a olympijskou linií na jedné straně a univerzitní logikou FISU na straně druhé.
Kdo má páku a kdo má razítko
Formálně vysílá akademickou reprezentaci na akce FISU Česká asociace univerzitního sportu. Její stanovy jí svěřují přípravu, nominaci i garanci vysílání sportovců. Jenže hokej není atletika. Bez součinnosti ČSLH a bez uvolnění hráčů z klubů je tato pravomoc prakticky bezzubá.
ČSLH nedisponuje (aspoň podle veřejně dostupných dokumentů) explicitní klauzulí, která by výslovně zakazovala start na univerziádě. Nepotřebuje ji. Stačí dopis s nesouhlasem, stačí neochota systému spolupracovat. Právně jde o doporučení. Prakticky o veto.
ČAUS podle vyjádření Ertlové chtěla slyšet i samotné studenty a čekala na jednání České konference rektorů. Nominace měla být nahlášena do 15. října 2026. Ale bez hokejového svazu za zády se český tým ad hoc nepostaví, protože hráči musí být na oficiální soupisce, kterou podává národní univerzitní autorita ve spolupráci se svazem.
Cena za nesoulad: 34 až 46 hráčů
Podle regulací Čchang-čchun 2027 může mít každý hokejový tým minimálně 17 lidí (15 hráčů a 2 brankáři) a maximálně 23 (20 hráčů a 3 brankáři). Česko mělo vyslat mužský i ženský tým. Přímý dopad tedy zasahuje minimálně 34 a maximálně 46 sportovců, plus realizační týmy.
Pro většinu z nich je univerziáda vrcholem. Ne odrazovým můstkem do NHL, ale jedinou šancí obléct dres s českým lvem na hrudi na mezinárodním turnaji. Turnaj nespadá pod IIHF, takže nejde o body do žádného mezinárodního žebříčku; jde o zkušenost, viditelnost a řádek v životopise, který už nikdy nepřibude.
Pikantní je, že podle aktuálně zveřejněných skupin nejsou čeští muži ani ženy se SNA ve stejné základní skupině. Ke střetu by došlo nejdříve ve vyřazovací části. Americká ACHA 23. září 2026 oficiálně potvrdila účast obou svých týmů a zveřejnila i skupiny se SNA bez náznaku protestu. V otevřených zdrojích se nepodařilo dohledat hokejový bojkot žádné jiné země.
Co ještě může změnit hru
Procedurálně není pozdě. K 30. září 2026 finální verdikt zveřejněn nebyl. Pokud by se Česko stáhlo po selekci, přišlo by o depozit 5 000 švýcarských franků za každé přihlášené družstvo a uvolněné místo by připadlo týmu z rezervního seznamu. Změna je tedy technicky možná oběma směry: jet i nejet.
Reálně ale platí, že bez obratu na straně ČSLH nemá ČAUS jak český hokejový tým na led v Čchang-čchunu dostat. A nic nenasvědčuje tomu, že by hokejový svaz svůj postoj měnil. Studenti zůstávají přesně tam, kde být nechtějí: uprostřed mezi dvěma institucemi, z nichž každá má svou logiku, svou pravdu, a ani jedna nenese náklady za výsledek.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka