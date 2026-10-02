Maminka Bachelora Solfronka chtěla pro syna jinou vítězku. Jeho sestry kvůli show čelily posměchu spolužáků

Když Jan Solfronk v lednu 2025 poklekl před Sabinou Pšádovou a vyznával jí lásku před kamerami Novy, jeho maminka u televize tichla. Ne proto, že by ji scéna nedojala, ale proto, že v hlavě měla jinou vítězku. Teprve o rok a půl později, na pražské výstavě Pokélandia Adventure, to veřejně řekla pro Aplausin.cz: její favoritkou byla Eva Cinková. A přidala něco, co televizní sestřih nikdy neukázal, příběh o tom, jak show zasáhla celou rodinu včetně nejmladších dcer.
Evička, ne Sabina
Maminka Solfronka popsala Evu jako „nesmírně zajímavou holku“. Oceňovala, že hodně cvičila, působila moudře a držela se stranou vilového kolektivu. Právě tahle uzavřenost a sportovní naturel jí přišly jako lepší volba pro syna, který sám vede dětské sportovní kroužky a žije aktivně. Sabinu přitom přímo nekritizovala, spíš naznačila, jakou partnerku by si pro Jana představovala: loajální, osobnostně silnou, schopnou ho podržet v těžkých chvílích. S úsměvem přihodila i tenis.
Rozdíl mezi oběma ženami je čitelný i z oficiálních profilů na webu Novy. Eva je tam popsaná jako milá dívka, která si příliš nevěří. Sabina naopak jako cílevědomá, empatická, ale v konfliktech výbušná vysokoškolačka hledající věrného romantika. Maminka zjevně sázela na klid místo na televizní jiskru.
Co schytaly sestry
Publicita Bachelora nekončila u Jana. Nejvíc to podle maminky odnesla Anička, jedna z jeho sester. Při sledování show jí uklouzla spontánní poznámka: „Ježíšmarja, ona je blondýna.“ Věděla totiž, že bratr má radši tmavovlásky. Nevinná věta se ale dostala ven a ve škole se obrátila proti ní. Maminka říká, že sestry „to docela schytávaly“, aniž by upřesnila konkrétní podobu posměchu. Stačí si ale představit třídu plnou teenagerů, kteří vědí, že váš bratr líbá cizí holky v televizi.
Jan přitom účast v show předem probíral s celou rodinou. Chtěl mít jistotu, že za ním budou stát. Rodiče souhlasili. Že publicita dopadne i na školní chodby, ale asi nikdo z nich nečekal.
Vztah, který nevydržel
Janova volba Sabiny zpočátku vypadala jako happy end. Den po finále, 23. ledna 2025, říkal pro iDNES, že jsou spolu a konečně se nemusí skrývat. Jenže o rok později, v lednu 2026, už musel sypat popel na hlavu. Přiznal tlak okolí, problémy s důvěrou i to, že Sabině v jedné věci zalhal. Vztah se rozpadl.
Maminka v rozhovoru neříká „já to věděla“. Ale její preference Evy, klidnější, sportovnější, méně televizní, zpětně působí jako tichá předpověď. Reality show dokáže vyrobit romantický oblouk z padesátiminutové epizody sestříhané ze stovek hodin materiálu. Jan sám přiznal, že prožitá realita na Rhodu byla „o trošičku jiná“ než to, co viděli diváci.
První Bachelor jako trvalá značka
Rozhovor rodičů vyšel v září 2026, tedy ve chvíli, kdy už dávno běžela další řada Bachelora s Mírou Dubovickým. Přesto média stále oslovují právě Solfronkovu rodinu. Otec to vysvětluje jednoduše: Jan byl první. A první se pamatuje.
Sám Jan dnes svou energii směřuje jinam. Redakci VIPŽivot neuniklo, že na podzim 2026 otevíral v pražské Bílé labuti Pokémon muzeum Pokélandia a veřejně říkal, že na novou lásku nemá čas. Z Bachelora se stal podnikatel s dětskými kroužky a sběratelskou vášní. Televizní růže dávno zvadla, ale nálepka prvního českého Bachelora drží.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová