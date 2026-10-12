Blíží se Signal Festival. Nabídne dvě desítky instalací, videomapping i lasery na vodě

Dejvická trasa návštěvníky zavede do několika různých míst, například do Staré čistírny odpadních vod v Bubenči, na Masarykovu kolej nebo do areálu dejvického univerzitního kampusu. Festival tam představí díla českých i zahraničních umělců a poprvé také práce studentů ČVUT a VŠCHT.
„Novinkou je určitě celá dejvická trasa, jsme poprvé v historii na Praze 6 a přichystali jsme si tam osm programových instalací a čtyři studentské. Takže jsme obsáhli nejrůznější dejvické parky, Masarykovu kolej, starou čistírnu odpadních vod nebo univerzitní kampus," řekl programový manažer a kurátor Signal Festivalu Daniel Burda.
Jednou z hlavních lokalit bude právě Stará čistírna odpadních vod v Bubenči, která je od roku 2010 národní kulturní památkou. Její prostory se stanou dějištěm inscenace Voda souboru Laterny magiky. Představení bude součástí placené zóny Signal Inside. Vstupenky mohou lidé zakoupit na webu.
Nově se bude promítat na budovu Arcibiskupského semináře
Nedaleko čistírny, u plavebního kanálu Troja-Podbaba, vznikne desetimetrová laserová instalace tchajwanského umělce Aka Changa. Hladina vody bude fungovat jako zrcadlo, které laserové paprsky násobí a vytváří iluzi hlubokého prostoru. Diváci podle organizátorů nebudou mít jistotu, kde končí skutečný prostor a začíná jeho odraz.
Novou videomappingovou lokací se stane budova Arcibiskupského semináře. Německý umělec Felix Frank v projektu Missing Interval promění jeho průčelí v proměnlivou světelnou kompozici. Na fasádě se budou překrývat různé tvary, které se budou postupně měnit.
Dejvickou trasu doplní také socha českého vizuálního umělce Jana Kalába vedle sídla Nadace PPF, která festival podporuje. Výtvarník Milan Cais představí na Flemingově náměstí instalaci Brána imaginace.
Studenti vytvoří chemickou show
Poprvé bude součástí festivalu také zóna Student Visions, která představí tvorbu studentů ČVUT a VŠCHT. Návštěvníci uvidí například chemickou show VŠCHT s barevnými plameny, chemickým světlem a kapalným dusíkem nebo audiovizuální projekci o vývoji studentské formule.
Jedním z nejvýraznějších zahraničních hostů festivalu bude americký umělec Jim Campbell. Jeho instalaci Scattered Light tvoří soustava 1500 LED diod, v níž se při pohybu návštěvníků postupně objevují a mizí lidské postavy. Dílo bude k vidění v parku generála Lázaro Cárdenase a podle organizátorů půjde o jednu z největších objemových instalací v historii festivalu.
Havlovi věnují dvě instalace
Druhý videomapping festivalu se odehraje na Staroměstské radnici. Ukrajinská umělkyně Svitlana Reinish v díle Život v pravdě vychází z myšlenek Václava Havla a jeho eseje Moc bezmocných. Na fasádě se objeví slova Pravda, Svoboda, Spravedlnost, Láska a Demokracie, která se postupně deformují a mizí. Projekce vznikla při příležitosti nedožitých 90. narozenin Václava Havla.
Projekce rozprostřená přes dvě stěny radnice propojí staletou architekturu s naléhavým současným sdělením. Slova jako pravda, svoboda, spravedlnost, láska nebo demokracie se postupně objeví na fasádě budovy, následně se však začnou deformovat, rozpadat a mizet. Instalace tak připomene, že tam, kde se lež stane základem systému, je pravda jednou z nejmocnějších forem odporu.
K Moci bezmocných se odkazuje také instalace s názvem Za co neseš zodpovědnost ty umístěná na nádvoří gotického kostela Panny Marie Sněžné. Vychází z Havlova příkladu zelináře, který ve své výloze vystavuje ideologické heslo nikoli proto, že by mu věřil, ale protože je to společensky snazší.
Obě havlovské instalace budou přístupné zdarma. Po skončení letošního ročníku bude instalace s názvem Za co neseš zodpovědnost ty k vidění také při listopadových oslavách výročí sametové revoluce Korzo Národní.
Velčovský se spojil s Mercedesem
Návštěvníci se mohou těšit také na díla dalších českých i zahraničních autorů, například Kurta Hentschlägera, Maxima Velčovského nebo Karolíny Šulcové.
„Signal Festival je o propojování technologií a vizuálních forem. Spolupráce na instalaci Letem světlem je právě o vývoji technologie, ale také o překonávání rychlosti a vzdálenosti na cestě za svobodou. Využívám světla a laseru v instalaci o historii automobilu, kterou na pár minutách popisuji pomocí světla. Čas se dá vyprávět pomocí textu, barvy, tvaru a hudby, ale jen laser a světlo ho dokáže vyprávět jeho vlastní rychlostí," uvedl Maxim Velčovský.
Na nádvoří Clam-Gallasova paláce se propojí dva vozy Mercedes-Benz s laserovou show, která pracuje se světlem jako s obrazem rychlosti a pohybu. Automobily, konkrétně SUV GLA a velkoprostorové VLE, jsou součástí instalace a představují technologický vývoj v jeho hmotné podobě, zatímco laserové paprsky představují podle autora jeho nehmotnou stopu.
Volba prostředí barokního paláce vytváří výrazný kontrast k současným automobilovým technologiím. Historie automobilismu se zde potká s barokní architekturou, uvedli organizátoři festivalu.