Pražské radnice utratí za vánoční výzdobu stovky tisíc až miliony korun
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Pražské radnice utratí za vánoční výzdobu stovky tisíc až miliony korunZdroj: MČ Praha 6
Článek byl publikován 22.11.2026 15:30
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Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
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