Moravské dvojctihodné koláče nejsou jen další sladké pečivo. Tradiční způsob plnění z nich dělá opravdovou specialitu

Dvojctihodné koláče vytahuju z paměti pokaždé, když má být na stole něco trochu slavnostnějšího, ale pořád normálně domácího. Dvě náplně, vůně kynutého těsta a na plechu ten známý vzhled pečiva, které člověk vídá na svatbách, posvíceních nebo při větších rodinných návštěvách. U nás nejčastěji vítězí spojení tvarohu uvnitř a povidel navrchu. Z obyčejného koláče to udělá malou událost, i když se peče jen v sobotu dopoledne.
Na tomhle receptu je příjemné, že vypadá pracněji, než jaký ve skutečnosti je. Základ tvoří poctivé kynuté těsto se
sádlem, žloutky a trochou citronové kůry, po upečení měkké a vláčné. Jen jedna věc se nevyplatí odbýt: musí být opravdu hustá. Když není, koláče se hůř balí a na plechu se začnou tvářit všelijak. U nás doma mizí ještě vlažné, sotva z nich přestane stoupat pára. tvarohová náplň
Můj tip zní: Řidší povidla promíchejte se lžící jemně mletého perníku nebo s rozdrcenými piškoty. Na povrchu pak tolik neutíkají do stran a koláče zůstanou úhledné, což se hodí hlavně tehdy, když je nesete na stůl před návštěvu. Recept na dvojctihodné kynuté koláče podle tradiční receptury
Z této dávky vyjde přibližně
24 koláčů o průměru asi 9 cm. Na rodinnou oslavu, víkendovou návštěvu nebo větší plech ke kávě je to slušná porce, žádné symbolické pečení.
Teplota trouby: 190 °C Počet kusů: 24 koláčů Ingredience pro přípravu
Kynuté těsto: 400 g hladké mouky 100 g polohrubé mouky 80 g pískového cukru 1 ks vanilkového cukru 200-250 ml vlažného mléka 100 g rozpuštěného sádla 3 ks žloutků 3/4 kostky droždí 1 špetka soli kůra z 1/2 citronu 1 špetka nastrouhaného muškátového oříšku
Tvarohová náplň: 500 g plnotučného tvarohu ve kostce 3 ks žloutků 140 g pískového cukru 1 ks vanilkového cukru kůra z citronu podle chuti 2 lžíce citronové šťávy hrst rozinek podle chuti
Dokončení: 200-250 g švestkových povidel 1 ks vejce na potření okrajů drobenka podle potřeby
Drobenka: 80 g polohrubé mouky 40 g cukru krupice 40 g másla nebo sádla Postup přípravy domácích dvojctihodných koláčů
1.
Nejprve připravte kvásek. Do části vlažného mléka nasypte lžičku cukru a rozdrobte droždí. Misku nechte v teple, aby kvásek vzešel. Většinou stačí asi 10 minut.
2.
Mouku prosejte do větší mísy a promíchejte ji se solí, zbylým cukrem, vanilkovým cukrem, citronovou kůrou a špetkou muškátového oříšku. Prosátí není jen formalita, těsto pak bývá lehčí a lépe se zpracovává.
3. K hotovému
kvásku přidejte žloutky a rozpuštěné sádlo. Nalijte tekutou směs k mouce a začněte zadělávat. Zbytek mléka přilévejte postupně, podle savosti mouky, dokud nevznikne hladké, měkké a nelepivé těsto.
4. Mísu přikryjte utěrkou a těsto nechte kynout zhruba
45 až 60 minut. Mělo by znatelně nabýt. Když je v kuchyni chladněji, nechávám ho klidně o deset minut déle; u kynutého těsta se spěch málokdy vyplatí.
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5. Smíchejte
tvaroh, žloutky, oba cukry, citronovou kůru a citronovou šťávu. Kdo má rád rozinky, přidá hrst. Náplň má být hustá. Pokud povolí víc, než je potřeba, zahustěte ji trochou škrobu nebo vanilkového pudinku.
6. V jiné misce promněte
drobenku z mouky, cukru a másla nebo sádla. Nemá se slepit do koule, spíš zůstat sypká a drobivá. Krátký pobyt v chladu jí prospěje, potom se lépe sype.
7. Vykynuté těsto rozdělte na
24 stejných dílů. Každý kousek lehce roztlačte na placičku a doprostřed dejte vrchovatou lžičku tvarohové náplně. Těsto dobře uzavřete a koláč položte spojem dolů na plech s pečicím papírem.
8. Koláče na plechu přikryjte a nechte ještě
30 minut kynout. Tenhle krok se nevyplatí přeskočit. Po upečení jsou díky němu měkčí a nepůsobí hutně.
9. Po druhém kynutí do každého bochánku opatrně vytlačte důlek, dobře poslouží dno malé skleničky. Okraje potřete
rozšlehaným vejcem. Do středu dejte povidla, případně hustší marmeládu nebo kousek ovoce. Foto: Cooky.cz, Po druhém kynutí nandejte na koláčky druhou náplň a drobenku.
10. Koláče posypte
drobenkou a pečte v troubě předehřáté na 190 °C přibližně 15 minut. Nejvíc sledujte okraje. Jakmile začnou chytat zlatavou barvu, obvykle je čas plech vytáhnout. Foto: Cooky.cz, Koláčky pečte v troubě do zlatova.
11. Upečené koláče přesuňte na mřížku a nechte chvíli zchladnout. Nejlepší jsou ten samý den, ještě jen lehce vlažné, ke kávě nebo odpolednímu čaji. Do druhého dne je dávám pod utěrku nebo do dózy, aby zbytečně neoschly.
Foto: Cooky.cz, Upečené koláčky nechte chvíli zchladnout. Proč se dvojí náplň u těchto koláčů tak osvědčila Na tvarohovou náplň se mi víc osvědčil tvaroh ve kostce než ten z vaničky. Je pevnější a uvnitř koláče lépe drží. Jsou-li povidla moc hustá, rozmíchejte je s kapkou rumu. Když jsou naopak řídká, pomohou piškoty, perník nebo mandlová mouka. Drobenka se sádlem má starší, poctivější chuť a zůstává déle křehká. Pro běžné domácí pečení ale bez obav použijte i máslo.
Na dvojctihodných koláčích je chytré, že se chuť nesoustředí jen na povrch.
Tvaroh uvnitř drží koláč vláčný a zjemní těsto, zatímco povidla nahoře přidají výraznější sladkost i lehce nakyslý tón. Do toho drobenka. V jednom soustu je pak něco měkkého, něco šťavnatého a něco drobivého, takže ani druhý koláč nepůsobí jako opakování téhož.
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