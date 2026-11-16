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Moravské dvojctihodné koláče nejsou jen další sladké pečivo. Tradiční způsob plnění z nich dělá opravdovou specialitu

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Na dvojctihodné koláče si vzpomenu vždycky ve chvíli, kdy chci upéct něco slavnostnějšího, ale pořád poctivě domácího. Jsou dvakrát plněné, krásně voňavé a na plechu vypadají přesně jako pečivo, které se nosilo na svatby, posvícení a rodinné návštěvy. U mě doma nejčastěji vyhrává kombinace tvarohu uvnitř a povidel navrchu, protože právě to dělá z obyčejného kynutého koláče malou slavnost.
Obrázek k receptu na Moravské dvojctihodné alias dvakrát plněné kynuté koláče: Tradiční recept na slavnostní pečení s vydatnou náplní

Obrázek k receptu na Moravské dvojctihodné alias dvakrát plněné kynuté koláče: Tradiční recept na slavnostní pečení s vydatnou náplní

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Moravské dvojctihodné alias dvakrát plněné kynuté koláče: Tradiční recept na slavnostní pečení s vydatnou náplní
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 16.11.2026 06:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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