Bisping po debutu Parnasseho nešetřil chválou. Vidí v něm budoucího šampionaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bisping po debutu Parnasseho nešetřil chválou. Vidí v něm budoucího šampiona
Rinat Fakhretdinov opustil UFC po šesti výhrách a jedné remíze, aniž by v organizaci prohrál. Teď přiznal,...
Amatérský bojovník Cole Johnson překvapil internet tvrzením, že 11. září nastoupí proti šimpanzovi. K...
Losene Keita před druhým zápasem v UFC přiznal, že proti Nathanielu Woodovi se nechal příliš svázat tlakem...
Paulo Costa chtěl po zranění Carlose Ulberga bojovat o prozatímní titul polotěžké váhy. UFC podle něj...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →