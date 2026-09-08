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Křehká na pohled, vláčná uvnitř: Mini pavlova s ovocem a šlehačkou je efektní dezert, který se jí lžičkou i očima

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Mini Pavlova je přesně ten typ dezertu, který vypadá složitěji, než ve skutečnosti je. Když pohlídáte rozpuštění cukru a nízkou teplotu v troubě, dostanete křupavou skořápku, měkčí střed a hotový základ na slavnostní zákusek i nedělní mlsání.
Fotografie k mini pavlovám

Fotografie k mini pavlovám

Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu Vaření s Jančou, Křehká na pohled, vláčná uvnitř: Mini pavlova s ovocem a šlehačkou je efektní dezert, který se jí lžičkou i očima
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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