Bílá versus hnědá vejce. Chovatel objasnil důvody zbarvení a také zda jsou některá zdravější

Obecně panuje přesvědčení, že hnědá vejce jsou zdravější a chutnější, protože jejich skořápka bývá pevnější. Je tomu ovšem skutečně tak? Rozdíly mohou být dány především zdravím nosnice.
Slepičí vajíčka se mezi sebou liší nejen velikostí, ale také barvou skořápky. Ta je standardně závislá především na barvě peří slepice, a je tedy primárně způsobena dědičností, nikoliv jejím zdravotním stavem. Slepice s bílým peřím zpravidla kladou bílá vejce, slepice s tmavým peřím hnědá.
Barvu skořápky zapříčiňuje pigment, kterým se svrchní vrstva skořápky probarvuje při kladení a neproniká hlouběji do vajíčka. Odstín vejce pak může být světlejší nebo tmavší v závislosti na stravě nosnice, nedokáže však barvu vejce ovlivnit do takové míry, aby se zcela změnila z bílé na hnědou či naopak. Jak tedy poznat zdravější vajíčka od pohledu?
Fotografie: Freepik Která vejce jsou zdravější
Barva vejce tedy primárně neovlivňuje jeho hodnotu pro zdraví člověka, je pouze výsledkem konkrétních vlastností nosnice. Řada lidí se ovšem domnívá, že skořápky bílých vajec jsou tenčí, ale šířka skořápky je dána především stářím nosnice. Skutečnost, že častěji narážíme na bílá vejce s tenčí skořápkou je dána především statistikou, kvůli rozšířené fámě, že se jedná o zdravější vejce, řada lidí jednoduše preferuje vejce hnědá, je po nich mnohem větší poptávka, a tak podíl vajec od starších nosnic je sice stejný, ale je menší pravděpodobnost, že se dostanou právě do výběru, který si koupíte v obchodě.
Tloušťka skořápky je navíc podporována dokrmováním látkami obsahujícími vápník a nemusí tak být vypovídajícím faktorem. Chuť a nutriční hodnota vejce je více spojena přímo s barvou žloutku – čím jasnější, tím jsou obvykle vejce zdravější.
Fotografie: Freepik Jak se liší kvalita vajec nosnic z volného výběhu a z klecí
Kvalitu vajec ovlivňuje především strava a životní podmínky, v nichž se nosnice nachází. Farmářské chovy, které slepicím umožňují volný pohyb po trávě a vetší výběhy. Náročnost výkrmu u hnědých slepic, které bývají větší, je vyšší, kvalitu vajec však specifikuje především variabilita stravy a dostatek slunečního záření a pohybu.
Vejce z velkochovů, v nichž jsou nosnice uzavřeny v klecích, zpravidla nedosáhnou chuťových charakteristik vajec od nosnic z farmářských chovů, což lze poznat na barvě žloutku. Ta může být u nosnic z klecového chovu vylepšena podáváním stravy s vysokým obsahem betakarotenu.
Jak vybírat kvalitní vejce
Při výběru kvalitních vajec byste se tak neměli orientovat podle jejich barvy či tvrdosti skořápky, ale především podle původu. Ideální je sledovat především z jakého chovu vejce pochází, případně je odebírat od soukromých chovatelů. Domácí vejce sice nemusí mít stejnou trvanlivost jako vejce z velkochovů, jejich kvalita a chuť jsou však vždy na vyšší úrovni.
Príspevok
Bílá versus hnědá vejce. Chovatel objasnil důvody zbarvení a také zda jsou některá zdravější zobrazený najskôr Zdravestravovani.eu.