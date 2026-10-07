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Bílá versus hnědá vejce. Chovatel objasnil důvody zbarvení a také zda jsou některá zdravější

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Obecně panuje přesvědčení, že hnědá vejce jsou zdravější a chutnější, protože jejich skořápka bývá pevnější. Je tomu ovšem skutečně tak? Rozdíly mohou být dány především zdravím nosnice.
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Zdroj: Fotografie: Freepik
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 09:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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