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Bazilišek: ještěr, který běhá po vodě a ani se za to neomluví

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Dennívýzva
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Některá zvířata si člověk zapamatuje, protože jsou roztomilá. Jiná proto, že jsou děsivá. A pak je tu bazilišek – ještěr, který vypadá jako levnější drak z fantasy seriálu a k tomu si bez větších rozpaků proběhne po hladině, jako by fyzika byla jen nezávazné doporučení.
Bazilišek: ještěr, který běhá po vodě a ani se za to neomluví

Bazilišek: ještěr, který běhá po vodě a ani se za to neomluví

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 12.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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