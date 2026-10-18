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Jelen: lesní aristokrat s korunou na hlavě, který každý podzim přestane být důstojný a začne řvát na konkurenci

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Jelen vypadá většinu roku jako učebnicový symbol lesní noblesy. Vysoké nohy, klidný pohyb, mohutné tělo a paroží, které působí, jako by si ho objednal přímo u heraldika. Pak přijde říje a celý aristokratický obraz se rozpadne. Samec přestane řešit dekorum, začne troubit do krajiny, hrabat, válet se, značkovat, hlídat laně a vyzývat konkurenci na souboje.
Jelen: lesní aristokrat s korunou na hlavě, který každý podzim přestane být důstojný a začne řvát na konkurenci

Jelen: lesní aristokrat s korunou na hlavě, který každý podzim přestane být důstojný a začne řvát na konkurenci

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 18.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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