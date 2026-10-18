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Včela unese náklad těžký jako ona sama a pamatuje si cestu po prvním letu. Devět vlastností, které z ní dělají nejchytřejší hmyz na planetě

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Dělnice včely medonosné váží kolem 100 miligramů, a přesto do úlu dopraví až 80 miligramů nektaru. Síla je přitom jen první z jejích talentů.
Bodnutí včely podle lidových pověr: Co to znamená

Bodnutí včely podle lidových pověr: Co to znamená

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 18.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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