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Kakadu: bílý aristokrat s chocholkou, hlasem sirény a mozkem, který vám otevře koš, skříň i nervovou soustavu

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Kakadu vypadá, jako by si papoušek najal stylistu. Bílé nebo tmavé peří, výrazná chocholka, velký zahnutý zobák a sebevědomí zvířete, které ví, že jakmile vstoupí do místnosti, všechno ostatní přestává být vizuálně důležité.
Kakadu: bílý aristokrat s chocholkou, hlasem sirény a mozkem, který vám otevře koš, skříň i nervovou soustavu

Kakadu: bílý aristokrat s chocholkou, hlasem sirény a mozkem, který vám otevře koš, skříň i nervovou soustavu

Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 19.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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