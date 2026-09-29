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Ivanka Devátá přežila rakovinu i mrtvici, ale neřestí se nevzdala. „Doporučení doktorky nedodržuji, protože jsou hnusný"

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Devadesátiletá herečka a spisovatelka přežila zhoubný nádor tlustého střeva i mozkovou mrtvici. Chemoterapii odmítla, cigarety neodložila a dietní seznam od lékařky hodila za hlavu.
Ivanka Devátá přežila rakovinu i mrtvici, ale neřestí se nevzdala. „Doporučení doktorky nedodržuji, protože jsou hnusný"

Ivanka Devátá přežila rakovinu i mrtvici, ale neřestí se nevzdala. „Doporučení doktorky nedodržuji, protože jsou hnusný"

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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