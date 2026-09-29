Rodiče Jana Solfronka otevřeně: Maminka mu vybrala jinou vítězku, sestry doplatily na jeho slávu

Jana Solfronka přišla na otevření jeho výstavy podpořit jeho rodina Honza se před účastí v reality show Bachelor poradil s celou rodinou Rodičům se výstava hrozně líbila Na svého syna jsou právem pyšní Na výstavě jsou k vidění také nejvzácnější kousky Táta Honzi byl z výstavy nadšení Jan Solfronk otevřel unikátní výstavu Bývalý Bachelor vytvořil unikátní výstavu Jan Solfronk má rodinu, která drží vždy spolu Jan Solfronk Bachelor 2024 si nakonec vybral Sabinu Bachelor Jan Solfronk má moc rád děti Maminka Jana Solfronka měla jinou favoritku na vítězství Sestry Bachelora byly překvapené, že vítězka je blondýna Jan Solfronk má prý raději brunetky Jan Solfronk a jeho rodina dodržují klasické české tradice Bývalého Bachelora přišel podpořit nynejší Bachelor Dobovický
Účast Jana Solfronka (36) v reality show Bachelor zasáhla celou jeho rodinu. Zatímco rodiče syna od začátku podporovali, jeho sestry si kvůli pořadu vyslechly nepříjemné reakce ve škole. Maminka otevřeně přiznala na výstavě Pokémonia adventure pro Aplausin.cz, které soutěžící fandila, a tatínek prozradil, že popularita prvního českého Bachelora ani po odvysílání další řady nepolevila. Pokémony miloval už jako malý
S rodiči Jana Solfronka jsme se setkali na pražské výstavě Pokélandia Adventure, za kterou stojí právě jejich syn. Oba byli z výsledku nadšení a neskrývali, že Pokémoni provázejí Honzu už od dětství.
„Pokémoni to byla, to byla jeho hobby na základní škole nebo na tom nižším ročníku základky, tak v podstatě nežil ničím jiným než hraním, sbíráním karet a prostě Pokémoni to byly, to bylo number one,“ zavzpomínal jeho otec.
Stejné vzpomínky má také maminka. „Přesně. Honza to miloval. Jezdil do Liberce do kroužku Pokémů a vlastně zamiloval si ty karty na první dobrou. A celá rodina mu kupovala balíčky,“ prozradila pro Aplausin.cz. Solfronk si prý dodnes schovává první balíček, který dostal od dědečka, a považuje ho za velkou raritu. Sestry to schytávaly ve škole
Když Jan oznámil, že se stane hlavní tváří seznamovací reality show Bachelor, jeho rozhodnutí předem řešila celá rodina. Otec syna podpořil, protože podle něj byla důležitá především rodinná soudržnost. Honza navíc nechtěl udělat tak zásadní krok bez názoru svých nejbližších.
„Prostě se všemi si sednul, všichni všichni jsme to probrali dohromady a v podstatě zajímal ho extrémně náš názor, jestli budeme za ním stát, jestli ho podpoříme a já si neumím představit, že bych jako svoje dítě nepodpořila,“ vysvětlila jeho maminka.
Popularita ale neměla pouze příjemnou stránku. Zatímco otec si postupně zvykl, že lidé Honzu poznávají, chtějí se s ním fotografovat nebo si nechávají podepisovat fotografie, jeho dcery pocítily mnohem tvrdší dopad celé reality show.
„Mně bylo trošku líto mých holek, nebo našich holek, protože ty si to docela schytávaly ve škole,“ přiznala maminka. Největší pozornost prý dopadla na Aničku, která při prvním pohledu na Honzovu vyvolenou Sabinu Pšádovou poznamenala: „Ježíšmarja, ona je blondýna.“ Věděla totiž, že její bratr dává přednost tmavovláskám. Nevinná poznámka jí však podle maminky přinesla nepříjemné reakce okolí.
Zájem o prvního českého Bachelora přitom podle jeho otce neopadl ani po odvysílání další řady. „Teď už mně to přijde úplně normální,“ řekl o pozornosti, kterou Honza na veřejnosti vyvolává. Na otázku, zda kouzlo prvního Bachelora stále funguje, odpověděl jasně: „Takhle určitě. Si myslím, že samozřejmě to, že byl první a že je takovej jakej je, že je jaksi hodně, hodně výjimečný a odlišný prostě od všeho dalšího.“ Zájem veřejnosti a fanynek tak podle všeho rozhodně neutichl. Maminka měla jinou favoritku
Přestože si Jan nakonec vybral Sabinu Pšádovou, jeho maminka měla během vysílání jinou favoritku. Nejvíce ji zaujala Eva, která se podle ní od ostatních soutěžících výrazně odlišovala.
„A já vůbec nechci jako nějakým způsobem urazit všechny holky, ale mně se líbila prostě Evička,“ přiznala bez váhání . „To byla nesmírně zajímavá holka. Hodně cvičila, přišla mi velmi moudrá. Trošku se stranila toho kolektivu a myslím si, že tam jako svým způsobem nepatřila, protože byla opravdu velmi jiná a byla nesmírně zajímavá,“ dodala pro Aplausin.cz s tím, že by si ji po boku svého syna dokázala představit.
Oba rodiče se zároveň shodli, že skutečnou osudovou lásku podle nich reality show nejspíš zajistit nedokáže. Podle otce může televizní pořad přinést sledovanost, nikoli však automaticky opravdové emoce.
Jaká žena by tedy měla po Honzově boku stát? „Já si myslím, že hledá holku, která bude loajální, která ho bude umět podržet v těžkých situacích a která bude osobnost, a která bude sportovat, protože ten sport je nedílnou součástí Honzy a on bez toho nedokáže žít,“ popsala maminka. Nakonec s úsměvem přidala ještě jednu zásadní podmínku: „A rozhodně by měla hrát tenis.“. Zdroj: Aplausin.cz