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Rodiče Jana Solfronka otevřeně: Maminka mu vybrala jinou vítězku, sestry doplatily na jeho slávu

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Účast Jana Solfronka (36) v reality show Bachelor zasáhla celou jeho rodinu. Zatímco rodiče syna od začátku podporovali, jeho sestry si kvůli pořadu vyslechly nepříjemné reakce ve škole. Maminka otevřeně přiznala na výstavě Pokémonia adventure pro Aplausin.cz, které soutěžící fandila, a tatínek prozradil, že popularita prvního českého Bachelora ani po odvysílání další řady nepolevila.
Jana Solfronka přišla na otevření jeho výstavy podpořit jeho rodina

Jana Solfronka přišla na otevření jeho výstavy podpořit jeho rodina

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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