Iveta Lutovská bez práce na show Laffity: Cítila jsem benzín a připadala si jak na závodech

Iveta Lutovská na přehlídce Osmanyho Laffity. Iveta Lutovská je velmi sympatická. Iveta Lutovská promluvila v rozhovoru pro Aplausin.cz. Iveta Lutovská vypadá skvěle. Iveta Lutovská ve společnosti. Lenka Dragounová ve společnosti. Okouzlující Jana Švandová. Nestárnoucí Helena Vondráčková. Kateřina Kaira Hrachovcová s partnerem. Anna Marie Kánská Chladová a Richard Chlad. Dominika Myslivcová s partnerem. Radek Kašpárek a jeho nová láska Ivana. Kuchař nebyl v nejlepší náladě. David Limberský a Lenka Limberská. Lela Vémola si přetetovala Karlose. Osmany Laffita - módní návrhář. Módní přehlídku Osmanyho Laffity šla také Miss Universe Slovensko 2026 Anna Ličková. Zuzana Belohorcová si prochází náročným obdobím. Vendula Pizingerová vypadá senzačně. Tereza Pergnerová vypadala skvěle. Simona Krainová je stále královnou módních show.
Iveta Lutovská (43) je na přehlídkách Osmanyho Laffity jako doma. V minulosti mu nesčetněkrát předváděla a ujala se také role moderátorky. Tentokrát ale přišla pouze jako host. Pro Aplausin.cz prozradila, že si díky tomu večer užila úplně jinak. Místo pracovních povinností si vyrazila s kamarádkami jako host.
Poprvé bez práce
Iveta Lutovská patří mezi známé tváře, které jsou s tvorbou Osmanyho Laffity spojené dlouhé roky. Na jeho akcích se objevovala jako modelka i moderátorka. Tentokrát však žádnou pracovní roli nedostala. A podle jejích slov jí to vůbec nevadilo.
"Právě tím, že jsem byla jako host, tak jsem si to užila úplně náramně. Nebyla to práce a nemusela jsem se připravovat. Fakt jsem si to šla jenom užít. Tak to bylo vlastně možná i o to lepší, protože pro mě to byla premiéra," řekla Lutovská pro Aplausin.cz. Dlouholetá spolupráce s Laffitou
S návrhářem přitom spolupracovala mnohokrát.
"Já jsem pro Osmanyho nespočetněkrát předváděla, moderovala tiskovky, přehlídky, a tohle je poprvé, kdy jsem byla jako host. A vlastně mě to hrozně bavilo. My jsme se tady domluvily s kamarádkama a udělaly jsme si takový maminkovský večer," prozradila.
Rozdíl mezi prací na přehlídce a návštěvou v roli hosta je podle ní zásadní. Když stojí na mole nebo moderuje, stále jde především o pracovní povinnost:
"Samozřejmě, když moderujete nebo předvádíte, tak to berete jako práci, která vás baví. A tohle je můj volný čas, který tady trávím. Takže to asi nejde úplně srovnat. A asi ani nedokážu říct, co bych brala nejradši z toho všeho." Benzín a atmosféra jako na závodech
Přehlídka navíc Lutovskou překvapila svým netradičním pojetím. Už při příchodu si všimla vůně benzínu, která jí zpočátku nedávala příliš smysl.
"Troufám si říct, že to je asi ojedinělé, že tady nikdy nic takového nebylo. A bylo to tedy velmi zajímavé. A už chápu, když jsem přicházela, že jsem cítila benzín a připadala si jak na závodech. Ale bylo to krásný," popsala.
A zaměstnávala ji natolik, že ani nevnímala čas.
"Já jsem říkala kamarádce, že jsem si připadala jak na tenise: zleva doprava. Já jsem furt jenom koukala a uteklo to hrozně rychle. Najednou to skončilo, a přitom to trvalo hodinu a půl," dodala. Lutovská tak svého rozhodnutí vyrazit tentokrát pouze jako host rozhodně nelitovala. Naopak ocenila, že si mohla show poprvé užít bez příprav, moderování nebo převlékání v zákulisí. "Bylo to hezký, jsem moc ráda, že jsem vlastně vyrazila. A jsem zvědavá, co Osmany chce udělat příště, aby to překonal," uzavřela. Zdroj: Aplausin.cz