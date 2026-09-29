S otcem dcery to nevyšlo, s novým partnerem zatím nebydlí. Kopřivová otevřeně popsala rok plný změn

Na slavnostním otevření obchodu Nely Slovákové v Brně se objevila sestava, která leccos napoví: Veronika Kopřivová dorazila společně s expartnerem Miroslavem Dubovickým a jeho současnou partnerkou Sarah Vu. Tři dospělí, kteří spolu nemají důvod trávit čas, a přesto ho tráví. VIP život zaznamenal, že právě tenhle obrázek je klíčem k pochopení roku, který influencerka a podnikatelka popisuje jako nejnáročnější v životě. Protože na druhé straně téhož příběhu stojí otec její mladší dcery Vivien, s nímž komunikace podle jejích slov nefunguje vůbec.
Dva otcové, dva světy
S Dubovickým, otcem starší dcery, si Kopřivová píše denně. Mluví o přátelství, společném nastavování pravidel, výletech ve čtyřech i v pěti, když se přidá Sarah Vu. Ta sama v rozhovoru pro eXtra.cz Kopřivovou pochválila za to, jak celou situaci zvládá. U otce Vivien je realita jiná. Kopřivová ho v rozhovoru nejmenuje, ale říká jasně: vztahy nejsou dobré, zachoval se k nim nehezky a kvůli dceři ji to mrzí. Redakce eXtra kdysi influencerku spojovala s podnikatelem Dominikem, který se měl krátce po rozchodu oženil.
Nový partner, oddělené bydlení
Kopřivová potvrzuje, že je ve vztahu. Partnera nejmenuje, ale redakce eXtra ho už v květnu na základě vlastního zachycení na Majálesu identifikovala jako bývalého fotbalistu Lukáše Třešňáka, otce dvou dětí. Zářijový rozhovor tak není prvním přiznáním nové lásky, spíš signálem, že vztah přešel z fáze spekulací do stabilnějšího režimu.
Přesto spolu nebydlí. A Kopřivová to vysvětluje pragmaticky:
- Na obou stranách jsou malé děti, dohromady čtyři.
- Slučování domácností nechce uspěchat.
- V létě si vyzkoušeli fungování šesti lidí pohromadě: společné výlety, zahrada, bazén, vaření pro celou partu.
- Výsledek hodnotí pozitivně, ale jako test, ne jako stěhování.
Proč zrovna přátelství jako základ
Kopřivová zdůrazňuje jednu věc: s novým partnerem se znali jako přátelé dřív, než spolu začali chodit. V její situaci (dvě malé dcery, vlastní firma, veřejný život) by podle ní bylo mnohem těžší poznávat úplně cizího člověka. Přátelství jí ušetřilo čas i nejistotu. Věděla, jaký je, ještě než se cokoliv změnilo. Zajímavé je i to, že její nový partner se s Dubovickým zná roky. Už spolu byli na společném výletě. Kopřivová tak kolem sebe buduje síť, kde se bývalí a současní nejen tolerují, ale reálně potkávají. Pro české celebrity to není úplně běžný scénář.
V rozhovoru padla i otázka, jestli ji muži nevnímají jako příliš silnou partnerku. Kopřivová přiznává, že soběstačné ženy mohou část mužů odrazovat. Sama si vydělá, vše zařídí, má dvě děti a k tomu podcast a vlastní módní značku s pravidelnými kolekcemi. Ne každý tohle unese. Nový vztah podle ní funguje právě proto, že protějšek ví, do čeho jde, a nepotřebuje, aby byla méně. Je to věta, která rezonuje daleko za hranice jednoho influencerského rozhovoru. Český trh vztahů se mění, přibývá žen, které nepotřebují partnera k zajištění, ale k partnerství samotnému. A ne každý muž na to umí přepnout.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová