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Mysteriózní drama Wirbel s Davidem Švehlíkem a Judit Pecháček odhaluje novou ukázku

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Do krajiny se můžete schovat, ale před její minulostí neutečete. Mysteriózní drama Wirbel režiséra Tomáše Hubáčka s Davidem Švehlíkem a Judit Pecháček v hlavních rolích je hypnotickým příběhem o síle krajiny, zapomenuté lidové moudrosti i hledání skutečného domova.
Wirbel

Wirbel

Zdroj: Mimesis Film/Richard Hodonický
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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