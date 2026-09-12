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Bakelitová autíčka Směr: sada může jít do desetitisíců, jeden ošoupaný kousek málokdy

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Bakelitová autíčka Směr: sada může jít do desetitisíců, jeden ošoupaný kousek málokdy. Vzpomínky na dětství často ožívají věcmi, které kdysi stály pár korun. Bakelitová autíčka od Směru ležela v každé druhé krabici od bot. Dnes je sběratelé hledají. Některé komplety jdou vysoko. Většina osamělých škodovek z půdy se ale prodá za stokoruny až nižší tisíce, ne za plat.
Tatra 138, Směr Praha, staré hračky, sběratelské modely, retro autíčka

Tatra 138, Směr Praha, staré hračky, sběratelské modely, retro autíčka

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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