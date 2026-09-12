Bakelitová autíčka Směr: sada může jít do desetitisíců, jeden ošoupaný kousek málokdy. Vzpomínky na dětství často ožívají věcmi, které kdysi stály pár korun. Bakelitová autíčka od Směru ležela v každé druhé krabici od bot. Dnes je sběratelé hledají. Některé komplety jdou vysoko. Většina osamělých škodovek z půdy se ale prodá za stokoruny až nižší tisíce, ne za plat.
Stará autíčka dnes prodáte, když je sada a stav
Virální texty slibují sto tisíc za „to autíčko, co měl každý“. Častěji se mluví o sadě dvanácti bakelitových modelů Směr, kde je Škoda Octavia, Tatraplan i náklaďák 706 R, v pěkném stavu a ideálně s krabičkou. Takový komplet je vzácný, protože děti ho rozebraly. Na Aukru teď vidíte jednotlivá autíčka za stovky až pár tisíc. Cenu zvedá originalita, neloupaná barva, originální podvozek a to, že sada zůstala pohromadě.
Směr, Igráček doby a plechový KOVAP
Směr začal ve čtyřicátých letech u letadel a lodí, autíčka přišla jako odolná, jednoduchá hračka z bakelitu s kovovým dnem. Vedle něj se do paměti zapsal KOVAP s plechovým traktorem, beruškou a tatrovkami na klíček. I tady platí totéž: jeden ošoupaný traktor je hezká vzpomínka, funkční kousek s krabicí z šedesátých let už sběratel zaplatí jinak.
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Foto: Pixabay
Proč ceny rostou a co s nálezem
Nostalgie táhne lidi, kteří chtějí zpátky polici z dětství. Hodně hraček skončilo v kamnech nebo na skládce. Retro vlna tomu pomáhá. Než inzerát napíšete „za 100 000“, vyfoťte značku na podvozku, porovnejte prodané aukce, ne přání inzerentů, a zeptejte se v bazaru nebo u klubu sběratelů. Špinavý hadřík stačí, agresivní leštění cenu spíš zabije. Padělky a dokreslené nápisy poznáte podle hrubého švu a nové barvy.
Najdete-li v komodě celou řadu Směru v jedné krabici, máte důvod k radosti. Najdete-li jednu Octavii bez kol, máte vzpomínku. Obě věci mají cenu. Jen jinou.
Zdroje info: Autorka, https://techsvet.cz/domacnost/toto-bakelitove-auticko-mel-doma-za-komunistu-kazdy-druhy-kluk-ted-za-nej-sberatele-nabizeji-100-000-korun/jandvoracek/, https://aukro.cz/bakelitova-auticka-skoda-7101655523, https://www.tvguru.cz/starozitnost-socialismu-kovap-hracky-auticka/
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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