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Babičky to věděly. 1 lžíce do vody a těstoviny se nikdy neslepí

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Dennívýzva
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V mnoha českých kuchyních se těstoviny vaří pořád stejně. Velký hrnec, sůl a těsně před vsypáním ještě lžíce oleje, aby se kolínka nebo špagety nespojily do jedné hroudy. Ten pohyb...
Babičky to věděly. 1 lžíce do vody a těstoviny se nikdy neslepí

Babičky to věděly. 1 lžíce do vody a těstoviny se nikdy neslepí

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.10.2026 09:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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