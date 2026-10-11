Ani olej, ani sádlo. Kuchaři radí na podzimní bramboráky 1 tuk, se kterým budou křupavé i druhý den

Jakmile se v říjnu kuchyní začne linout vůně majoránky a česneku, většina z nás bez přemýšlení sáhne po kostce sádla nebo po lahvi oleje. V Německu a ve Švýcarsku přitom na bramborové placky často berou tuk, který kdysi chystaly i české hospodyně. Dnes se v obchodech prodává pod exotičtějším jménem.
Sádlo vám nikdo brát nechce, pořád patří k poctivým volbám. Přepuštěné máslo ale nabízí pár výhod navíc, které oceníte hlavně tehdy, když chcete placky dozlatova a bez pachuti spáleniny. A aby křupaly i nazítří, rozhoduje vedle tuku hlavně to, jak je uložíte a ohřejete.
Starý známý z české spíže
Přepuštěné máslo, které Indové znají jako ghí a Němci jako Butterschmalz, vzniká z obyčejného másla. Při pomalém zahřívání se z něj oddělí voda a mléčné bílkoviny, takže zbude jen čistý mléčný tuk. V dobách bez ledniček se máslo takhle upravovalo mimo jiné proto, aby déle vydrželo.
Přečtěte si také: Kdo louská vlašské ořechy kladívkem, dělá chybu. Babičky je nejdřív daly na 1 místo a jádra vypadla celá Přepuštěné máslo znají Indové jako ghí a Němci ho vedle sádla běžně berou na smažení bramborových placek. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
U bramborových placek má tenhle tuk dobrou pověst i za hranicemi. V Německu, kde jsou bramboráky stejnou klasikou jako u nás, patří přepuštěné máslo vedle sádla k osvědčeným tukům na smažení. Švýcarský autor kuchařek Claudio Del Principe na něm podle svého návodu pro deník Blick připravuje rösti a stejný tuk se doporučuje i na židovské latkes, které jsou našim bramborákům hodně podobné.
Proč se na něm bramborák nepřipálí
Obyčejné máslo voní báječně, jenže na pánvi zhnědne a začne hořet dřív, než se těsto stihne pořádně opéct. Zdroje se shodují, že se pálí už pod hranicí 180 °C. Když se z másla odstraní voda a bílkoviny, zůstane tuk, který začne kouřit až nad 200 °C.
U bramboráku na tom hodně záleží. Těsto má zasyčet hned ve chvíli, kdy dopadne na pánev, protože ve velkém žáru se spodek rychle zpevní a dovnitř pronikne jen málo mastnoty. Přepuštěné máslo takovou teplotu zvládne bez kouře a placky po něm voní máslem s náznakem oříšků.
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Ani ten nejlepší tuk nespraví těsto, ve kterém zůstala voda. Čím méně jí v bramborách necháte, tím rychleji se placka opeče a tím méně tuku do sebe vpije. U plotny se proto vyplatí hlídat pár věcí:
Brambory po nastrouhání pořádně vymačkejte. Sáhněte po moučných bramborách typu C, jejichž škrob drží těsto pohromadě jako lepidlo. Tuku dejte do pánve dost. Vrstva tuku má pokrýt celé dno pánve, aby se placka opékala rovnoměrně po celé ploše. Pánev rozpalte předem. První naběračku těsta přidejte až do horkého tuku. Hotové placky položte na papírovou utěrku. Ta z nich vsákne přebytečnou mastnotu. Zbytky přes noc a ráno do trouby
Bramboráky, které zbydou, rozložte na mřížku a počkejte, až budou studené i uvnitř. Do lednice pak putují v krabičce s víkem, nejlépe vedle sebe, aby neležely jeden na druhém. Kdybyste je zavřeli ještě teplé, srazila by se pod víkem pára a kůrka by změkla.
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Mikrovlnná trouba se na jejich ohřev nehodí. Vlhkost z těsta v ní vystoupí až na kůrku, ta během chvilky změkne a placka bude gumová. Spolehlivější je klasická trouba nastavená asi na 190 °C, plackám v ní stačí zhruba deset minut. Když je rozložíte na rošt, proudí teplo i zespodu a obě strany se opečou zároveň. Pokud je ohříváte přímo na plechu, v polovině času je obraťte. Nejrychleji to zvládne horkovzdušná fritéza, ze které za pár minut vytáhnete placky skoro jako čerstvě z pánve.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Způsob ohřevu Jak na to Výsledek Mikrovlnná trouba nepoužívat kůrka změkne, těsto bude gumové Trouba asi 190 °C, zhruba deset minut; na roštu, na plechu v polovině obrátit opečou se obě strany Horkovzdušná fritéza pár minut skoro jako čerstvě z pánve Jak si přepuštěné máslo připravit doma
Sklenici ghí koupíte skoro v každém supermarketu. Domácí verze přitom vyžaduje jen máslo, hrnec a trochu trpělivosti:
Přečtěte si také: Babiččin trik na svíčkovou funguje na jistotu. Stačí 1 lžíce do omáčky a bude hladká jako samet Máslo rozehřejte na mírném ohni v hrnci s tlustým dnem. Až bude celé tekuté, ztlumte sporák natolik, aby se na hladině objevovaly jen drobné bublinky. Lžící odebírejte bělavou pěnu, která vyplave nahoru, a hlídejte barvu, protože máslo má zůstat světle zlaté. Když se už nic dalšího nesráží a tuk je úplně čirý, přelijte ho přes plátěný ubrousek nebo gázu do sklenice, kterou lze zavřít.
V chladu a pod víčkem pak vydrží několik měsíců.
Zdroje: https://energozrouti.cz/clanek/nejlepsi-tuk-na-smazeni-masa-zachovava-nejvice-chuti-je-zdravejsi-a-maso-zustane-stavnate, https://www.skrblik.cz/navod/jak-vyrobit-ghi, https://forbes.cz/mekky-uvnitr-krupavy-zvenci-jak-na-ten-nejlepsi-bramborak/, https://www.denik.cz/gastronomie/bramborak-recept.html, https://pantryandlarder.com/how-to-reheat-latkes/, https://www.tastingtable.com/1934438/reheat-potato-pancakes-crisp/, https://www.myjewishlearning.com/the-nosher/how-to-freeze-latkes, https://www.thedailymeal.com/1432554/correct-oil-use-latkes/, https://www.blick.ch/life/essen/genuss/kochbuchautor-weiss-wie-es-geht-meine-roesti-wird-immer-matschig-was-mache-ich-falsch-id19868794.html, https://www.heidelberg24.de/verbraucher/kartoffelpuffer-pfanne-so-gelingen-sie-besser-94467874.html