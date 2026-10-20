Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Strouhání sýra nemusí být zdlouhavé ani namáhavé. Zkušené kuchařky spoléhají na jednoduchý a rychlý postup

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Sýr využívá mnoho lidí na různá jídla. Můžete ho najít na pizze, špagetách, zapečených těstovinách a několika dalších pokrmech. Těmito triky si urychlíte jeho strouhání. Existuje nejspíše jen malé množství lidí, kteří by neměli rádi...
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 11:21

Reklama
Další články z BydlímeÚtulně.cz
Bazalka ze supermarketu často uvadne během několika dnů. Správná péče však dokáže její život výrazně prodloužit
Bazalka ze supermarketu často uvadne během několika dnů. Správná péče však dokáže její život výrazně prodloužit
I zdánlivě odepsaná žehlička může znovu fungovat jako nová. Klíčem je šetrné odstranění všech usazenin
I zdánlivě odepsaná žehlička může znovu fungovat jako nová. Klíčem je šetrné odstranění všech usazenin

Žehlicí plocha žehličky je nejdůležitější část, jelikož jí žehlíme oblečení, aby nebylo zmačkané. Poradíme...

Námraza v lednici vyžaduje rychlý zásah. S jejím odstraněním může pomoci jedlá soda nebo rozmrazovací sůl
Námraza v lednici vyžaduje rychlý zásah. S jejím odstraněním může pomoci jedlá soda nebo rozmrazovací sůl

Lednička je nezbytným domácím spotřebičem, ve kterém skladujeme potraviny, aby zůstaly čerstvé. Zjistěte,...

Nenáročné pokojové rostliny mohou zlepšit klima v domácnosti. Přírodní čističky vzduchu přitom stojí jen pár korun
Nenáročné pokojové rostliny mohou zlepšit klima v domácnosti. Přírodní čističky vzduchu přitom stojí jen pár korun

Do každé domácnosti je vhodné si pořídit pokojové rostliny, díky kterým nebudete mít doma hodně prachu a...

Slabý proud vody nemusí nadále komplikovat sprchování ani mytí nádobí. Nízký tlak má několik jednoduchých řešení
Slabý proud vody nemusí nadále komplikovat sprchování ani mytí nádobí. Nízký tlak má několik jednoduchých řešení

Nízký tlak vody je nepříjemnou záležitostí a častý problém. Avšak je naprosto legitimní mít obavy, pokud ve...

Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

Všechny články tohoto autora →
BydlímeÚtulně.cz
Další články z kategorie Lifestyle
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vařeníKulinářské triky
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.