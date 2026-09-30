Letošní parná vedra poškodila stromy v sadovém okruhu centra města

Letošní parná vedra poškodila stromy v sadovém okruhu centra městaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Letošní parná vedra poškodila stromy v sadovém okruhu centra městaZdroj: Radka Žáková
Článek byl publikován 30.09.2026 17:05
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