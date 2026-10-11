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Ask Maps v Google Mapách složí výlet z jediné věty. Pochvalu mu v anketě dalo jen 12 procent dotázaných

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Google Mapy mají nového konverzačního pomocníka Ask Maps. Popíšete mu celou cestu a on vrátí hotový plán se zastávkami. Google přitom sám radí každou jeho odpověď ověřovat a pro Česko platí ještě jazykový háček.
Ask Maps v Google Mapách složí výlet z jediné věty. Pochvalu mu v anketě dalo jen 12 procent dotázaných

Ask Maps v Google Mapách složí výlet z jediné věty. Pochvalu mu v anketě dalo jen 12 procent dotázaných

Zdroj: Foto: The original uploader was Emt147 at English Wikipedia. - licence CC BY-SA 2.5
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.10.2026 21:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

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