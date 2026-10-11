Ask Maps v Google Mapách složí výlet z jediné věty. Pochvalu mu v anketě dalo jen 12 procent dotázaných

Zadání může znít třeba takhle: z Prahy do Vídně, cestou oběd a jedna zastávka, která stojí za prohlídku. Ask Maps takovou větu přijme napsanou i vyslovenou. Projde přes 300 milionů míst v databázi Googlu a recenze od více než 500 milionů přispěvatelů a vrátí itinerář. Každý bod v něm leží na mapě a má připsané zdůvodnění, proč ho systém vybral, i odhad, kdy na místo dorazíte. Zastávky tak nemusíte vyhledávat a přidávat do trasy po jedné.
Restauraci vybere jménem, v Americe rovnou objedná jídlo
Google funkci oficiálně představil 12. března 2026. V srpnu téhož roku ji rozšířil do více než 150 zemí, všude v angličtině. V aplikaci pro Android i iPhone je Ask Maps samostatné tlačítko hned pod klasickým vyhledávacím polem, na počítači se k němu dostanete přes Menu. Odpověď můžete dál rozvíjet doplňujícími dotazy, takže plánování probíhá jako rozhovor.
Doporučení míří na konkrétní podnik. Místo obecné kategorie „restaurace“ dostanete jméno a adresu. Ve Spojených státech jde funkce o krok dál: po výběru podniku nabídne tlačítko pro online objednávku jídla. Samotnou objednávku pak vyřizuje partnerská aplikace třetí strany, Google ji nezpracovává. Objednávání je omezené na americký trh a angličtinu, čeští uživatelé ho zatím k dispozici nemají.
Bez angličtiny se Ask Maps v Česku nejspíš neukáže
Google sice nabízí nápovědu k Ask Maps i v češtině, plnou českou lokalizaci to ale neznamená. Personalizace určená pro Ask Maps podle oficiální dokumentace funguje v angličtině pro USA, Kanadu, Indii a Austrálii. Čeština v seznamu podporovaných jazyků není.
Kdo chce funkci vyzkoušet, bude si muset nejspíš přepnout aplikaci do angličtiny. Informace o českých místech pocházejí z běžné mapové databáze Googlu, která je u nás dlouhodobě silná. Kvalita odpovědí přesto závisí na anglických textech. Když se zeptáte na dobrou hospodu v Brně, výsledek se bude odvíjet od toho, jak podrobně ji popisují anglicky psané recenze. Podniky, o kterých se píše hlavně česky, tak mohou v doporučeních vycházet hůř, než odpovídá jejich skutečné pověsti. Česká verze s plnou jazykovou podporou a místními specifiky zatím neexistuje.
Čtyři nastavení pustí umělou inteligenci k historii i do Gmailu
Když povolíte personalizovaná doporučení, Ask Maps pracuje i s vašimi daty. Vidí historii hledání v Mapách, uložené seznamy míst, vaše hodnocení a napsané recenze i dřívější konverzace s ním. Po propojení s Gmailem umí ze schránky vytáhnout potvrzení rezervací v hotelech a restauracích.
Google k tomu uvádí, že modely netrénuje na celé schránce. Pro odpovědi podle něj používá jen shrnutí a výňatky z dat, která se k dotazu vztahují. Část zpracovaných informací ale kvůli ladění a bezpečnosti může vidět pověřený člověk. Plán šitý na míru tedy znamená, že útržky z vaší pošty může číst i někdo cizí. Google to přiznává sám a uživatel by to měl vědět dřív, než propojení povolí.
Plnou personalizaci odemknete teprve tehdy, když zapnete personalizovaná doporučení, propojíte Gmail a aktivujete v něm chytré funkce. Čtvrtým krokem je zapnutá historie vyhledávání, bez které Ask Maps nenaváže na předchozí konverzace. Gmail je přitom zatím jediná oficiálně podporovaná aplikace. Bez těchto kroků funkce běží dál, nabízí ale spíš obecné tipy.
Anketa se 165 respondenty: používá a chválí ji 12 procent
Na stránce věnované AI funkcím v Mapách Google výslovně píše, že odpovědi umělé inteligence mohou obsahovat chyby a důležité údaje je potřeba ověřit z jiných zdrojů. Upozornění nestojí schované v podmínkách, Google ho uvádí přímo u funkce.
Orientační anketa serveru Android Authority zachytila spíš rozpaky. Odpovědělo v ní 165 lidí, reprezentativní vzorek to tedy není. Že funkci používá a je s ní spokojeno, uvedlo 12 procent dotázaných, dalších 5 procent ji označilo za nespolehlivou. Většina, 59 procent, Ask Maps v té době vůbec neměla, protože Google ji zapíná postupně na svých serverech a nerozesílá ji aktualizací aplikace. Když funkci většina hlasujících ani neviděla, o její kvalitě anketa vypovídá málo. Pět procent hlasů pro „nespolehlivou“ ale k varování od samotného Googlu dobře sedí. Na Redditu se mezitím opakují stížnosti na rušivé tlačítko a dotazy, jak ho skrýt.
Ask Maps umí reagovat na aktuální dopravní situaci a od srpna 2026 ukazuje i živé informace o veřejné dopravě. Z dostupných materiálů nevyplývá, že by dokázal sám přeplánovat itinerář kvůli náhlé změně počasí. Se zapnutou historií si pamatuje předchozí konverzace, takže vícedenní výlet lze skládat po částech a později k nim navázat. Otevírací dobu, stáří recenzí a to, jestli podnik vůbec ještě funguje, si ale musíte ověřit sami, protože odpovědnost za chybu v plánu nese uživatel. Rezervaci za vás Ask Maps neudělá.