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Asiaté vaří rýži jinak než Češi. Jde o drobnost, ale výsledek je mnohem lepší

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Dennívýzva
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Možná to znáte: postupujete podle návodu na krabičce, a přesto skončíte u rozbředlé kaše nebo naopak tvrdých zrnek. V Asii je přitom dokonalá rýže samozřejmostí. Stačí pochopit pár pravidel a opustit staré zvyky.
Asiaté vaří rýži jinak než Češi. Jde o drobnost, ale výsledek je mnohem lepší

Asiaté vaří rýži jinak než Češi. Jde o drobnost, ale výsledek je mnohem lepší

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.11.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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