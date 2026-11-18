Hokejové Pardubice čeká ve středu 18. listopadu jeden z důležitých zápasů dosavadní evropské sezony. Dynamo nastoupí proti finskému soupeři SaiPa ve druhém utkání osmifinále Ligy mistrů a bude usilovat o postup mezi osm nejlepších týmů soutěže. Po prvním zápase má český celek výhodnější výchozí pozici, rozhodnuto však ještě není.
Pardubičtí si do domácí odvety přivezli vítězství 3:2. Ve Finsku přitom průběh zápasu zpočátku nevypadal ideálně. Český tým prohrával 1:2, ale dokázal nepříznivý vývoj otočit a nakonec získal těsný náskok. Právě jediný gól může při rozhodování o postupujícím sehrát důležitou roli.
Osmifinálové dvojzápasy se totiž vyhodnocují podle souhrnného výsledku obou utkání. Pardubice proto nepotřebují nutně zvítězit také doma. Pokud po šedesáti minutách skončí odveta remízou, jejich náskok z prvního střetnutí bude stačit k postupu. Naopak případná porážka o jediný gól by znamenala vyrovnané celkové skóre a nutnost dalšího rozhodování.
Trenérský tým si ale dobře uvědomuje, že jednobranková výhoda nepředstavuje žádnou jistotu. Asistent trenéra Karel Mlejnek již po prvním zápase připomněl, že úspěch ve Finsku je pouze polovinou společného souboje. Pardubice proto nemohou spoléhat jen na ubránění těsného náskoku.
Dynamo se přitom v aktuálním ročníku Ligy mistrů prezentuje dobrými výsledky. Během základní části dokázalo zvítězit v pěti ze šesti utkání, což mu vytvořilo solidní výchozí pozici pro vyřazovací fázi. Úspěšný vstup do osmifinále pak potvrdil, že tým může pomýšlet na další pokračování evropské sezony.
Situace ostatních českých klubů je již uzavřená. Liberec i Plzeň své osmifinálové souboje nezvládly a soutěž pro ně skončila. Pardubice tak zůstávají posledním českým zástupcem, který může postoupit mezi nejlepší osmičku.
Pokud Dynamo uspěje, ve čtvrtfinále narazí na vítěze dvojice Kouvola a Eisbären Berlín. Německý tým má po prvním zápase výhodnější pozici, protože ve Finsku zvítězil 5:3. I v tomto případě však bude definitivně jasno až po odvetě.
Středeční zápas Pardubic začíná v 18 hodin. Pro domácí tým půjde nejen o možnost pokračovat mezi evropskou elitou, ale také o příležitost potvrdit, že dokáže zvládnout rozhodující utkání v situaci, kdy je na něj upřena pozornost celého českého hokeje.
Použité zdroje: sport.cz