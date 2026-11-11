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Mapy.com přidávají pokročilý výškový profil, lákají na Premium funkce

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Vývojáři služby Mapy.com se snaží každý měsíc přinést nějakou novinku nejen do aplikací. V listopadu jsme se dočkali jednoho vylepšení, které se zalíbí chodcům. Mapy...
Mapy.com přidávají pokročilý výškový profil, lákají na Premium funkce

Mapy.com přidávají pokročilý výškový profil, lákají na Premium funkce

Zdroj: Dotekomanie.cz
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.11.2026 07:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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