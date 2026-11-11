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V Evropě ji nikdo neznal, nyní značka BYD prodává víc elektromobilů než Tesla a chystá se na veletrh e-SALON

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Není to tak dlouho, co čínského výrobce Build Your Dreams znala pouze hrstka nadšenců. Dnes již firma patří mezi absolutní špičku na trhu s elektromobily...
V Evropě ji nikdo neznal, nyní značka BYD prodává víc elektromobilů než Tesla a chystá se na veletrh e-SALON

V Evropě ji nikdo neznal, nyní značka BYD prodává víc elektromobilů než Tesla a chystá se na veletrh e-SALON

Zdroj: BYD Sealion 5 DM-i, zdroj: BYD
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.11.2026 11:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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