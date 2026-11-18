Fernando Alonso ví, jaké to je vyhrát titul ve formuli 1, a už také ví, jak nepříjemně rychle se na Dakaru může změnit dobrý den v boj o přežití. Když se v roce 2020 poprvé postavil na start slavné rallye, nevstupoval do ní jako neznámý nováček. Přesto musel přijmout, že pouštní závodění používá úplně jiná měřítka než svět velkých cen. Nyní oznámil návrat a jeho partnerem nebude náhodný tým. Aston Martin nasadí v roce 2027 tři vozy Dreadnought a vedle Alonsa povolá Sébastiena Loeba a Lucase Moraese.
Na papíře to vypadá jako soupiska, kterou by si fanoušek motoristického sportu vymyslel při dlouhé debatě v hospodě. Alonso má dvě světová prvenství ve F1, Loeb devět titulů v rallye a Moraes přináší zkušenosti z dálkových soutěží. Jenže Dakar není soutěž, kterou vyhraje součet předchozích úspěchů. Její obtížnost spočívá v tom, že jezdec musí dlouhé hodiny opakovaně rozhodovat ve chvíli, kdy nezná přesně podmínky před sebou.
Na okruhu má pilot pečlivě připravené brzdné body, znalost zatáček a obrovské množství telemetrických dat. Na Dakaru se povrch mění od kamení přes písek až po duny, orientaci ovlivňuje terén a drobná chyba může znamenat ztrátu celé hodiny. Jezdec navíc nesoutěží sám. Navigátor není spolujezdec, který pouze přečte další zatáčku. Je druhou polovinou rozhodovacího systému posádky.
Pro Alonsa je proto zásadní návrat spolupráce s Marcem Comou. Bývalý vítěz Dakaru na motocyklu rozumí závodu z jiné perspektivy: ví, jak číst terén, jak rozložit síly a kdy je rozumnější zpomalit. Právě to jsou dovednosti, které odlišují zkušeného dakarského závodníka od výborného pilota, který zrovna velmi rychle jede po písku.
Loeb je v takové sestavě stejně fascinující postavou. Jeho rallyeové tituly dokazují schopnost přizpůsobit se proměnlivé trati, přesto se celkové dakarské vítězství dlouho vzpírá i jemu. Dakar totiž netrestá pouze nedostatek rychlosti. Trestá přílišné riziko, technické potíže a rozhodnutí, která by v jednodenním závodě snadno zapadla.
Pak je tu samotný Aston Martin. Automobilka mluví o závodní verzi projektu Dreadnought a debutu značky v mimořádně náročném prostředí. To je marketingově silné spojení, ale zároveň tvrdá technická zkouška: robustnost podvozku, chlazení, servisovatelnost a spolehlivost mohou být v součtu důležitější než maximální rychlost. Třívozová sestava nabízí více dat i různé jezdecké přístupy, nikoliv však pojistku proti závadě či navigační chybě.
Příběh Alonsova návratu proto nestojí na otázce, zda mistr světa dokáže rychle řídit jiný typ auta. To víme dávno. Skutečnou otázkou je, zda dokáže po dvou týdnech změn povrchu, rozhodování a únavy udržet disciplínu potřebnou k vítězství. A jestli budou Aston Martin, Coma a jeho slavní týmoví kolegové stejně dobří v omezování chyb jako ve vytváření rychlosti.
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Zdroje: 1. Vše o sportu | 2. Aston Martin – oficiální oznámení | 3. Aston Martin F1 – Alonso se vrací na Dakar | 4. Formula1.com – návrat Alonsa