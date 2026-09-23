Pečená brambora plněná bedlami a slaninou: Syté podzimní jídlo s česnekovým dipem

plněné Pečené brambory a slaninou mám spojené s podzimem a s dny, kdy člověk nechce stát hodinu u sporáku, ale stejně chce jíst něco pořádného. Tady navíc funguje houbami starý dobrý trik: brambora udělá polovinu práce sama, vy jen upečete náplň, přidáte česnekový dip a večeře je hotová bez zbytečné vědy.
Na jednu věc bych tu upozornila hned.
Brambory musí být před plněním opravdu měkké, jinak se z pohodového jídla stane zápas se slupkou a tuhým prostředkem. U větších kusů klidně počítejte s 45 až 60 minutami při 200 °C. Kratší časy kolem 15 až 20 minut na 180 °C dávají smysl spíš u malých brambor nebo u těch, které už prošly předvařením.
Nejlépe se mi osvědčil
varný typ B nebo C. Po upečení je brambora kyprá, dá se z ní část středu vydlabat a zamíchat do náplně, aniž by se z toho stala gumová kaše. mají výraznější chuť než obyčejné žampiony a se slaninou si rozumějí. Jen drobnost, která v kuchyni udělá rozdíl: na pánev je nedávejte mokré. Pustí pak zbytečně moc vody a místo opečené směsi máte spíš podušenou houbovou hmotu. Bedly Recept na pečenou bramboru plněnou bedlami a slaninou
Doba přípravy: 1 hodina 15 minut Co potřebujeme
Brambory a náplň: 4 velké brambory, varný typ B nebo C 150 g čerstvých bedel 100 g anglické slaniny 1 ks cibule 1 lžíce oleje podle chuti sůl podle chuti mletý černý pepř
Česnekový dip: 150 g zakysané smetany nebo bílého jogurtu 2 stroužky česneku špetka soli špetka pepře 1 hrst nasekané petrželky nebo pažitky Postup přípravy pečené brambory se slaninou a bedlami
1. Troubu rozehřejte na
200 °C. Brambory dobře omyjte, osušte, potřete olejem, osolte, opepřete a rozložte na plech.
2. Pečte přibližně
45 až 60 minut, záleží na velikosti brambor. Hotové jsou tehdy, když do nich špejle projede lehce a uprostřed už nenarazí na tvrdé místo.
3. Mezitím si nakrájejte
slaninu, cibuli i bedly na menší kousky. Na pánvi nechte nejdřív pustit tuk a lehce opéct slaninu, pak přidejte cibuli a nakonec houby.
4. Směs několik minut opékejte, aby dostala barvu a z hub se odpařila přebytečná voda. Náplň by neměla být řídká. Osolte a opepřete, ale se
solí opatrně. Slanina bývá slaná dost a někdy až víc, než člověk čeká.
5. Upečené
brambory nechte asi 5 minut odpočinout, ať se dají vzít do ruky bez popálení. Potom je podélně rozkrojte a opatrně vydlabejte část středu. U slupky nechte tenkou vrstvu brambory, aby poloviny držely tvar.
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6. Vydlabanou
bramborovou dužinu přimíchejte k houbám se slaninou. Náplň se díky tomu spojí a nebude vypadat jako směs z pánve jen tak nasypaná do prázdné slupky.
7. Bramborové poloviny naplňte připravenou směsí a dejte je zpátky do trouby ještě asi na
10 minut. Krátké dopečení jim prospěje, vršek se zpevní a chuť bude kulatější.
8. V menší misce rozmíchejte
zakysanou smetanu nebo jogurt, prolisovaný česnek, sůl, pepř a nasekané bylinky. Brambory podávejte s dipem navrch, případně ho dejte zvlášť do misky. Někdo si vystačí s jednou lžící, u stolu se ale často přidává.
TIP: Pokud chcete sytější verzi, přidejte do náplně hrst nastrouhaného sýra a nechte ho při druhém pečení rozpustit. Bez sýra je jídlo o něco lehčí, se sýrem zase víc zasytí. Foto: Cooky.cz, Brambora, co si nehraje na přílohu: Pečená brambora plněná bedlami a slaninou s česnekovým dipem zasytí i bez masa navíc Co když nemáte bedly a jak brambory nepokazit?
Bedly, žampiony, nebo hříbky?
Nahradit je můžete, jen je dobré počítat s tím, že každá houba se na pánvi chová trochu jinak.
Bedly mají jemnou, ale pořád dobře znatelnou chuť a do téhle náplně pasují velmi dobře. Když nejsou po ruce, použijte žampiony nebo hříbky. U žampionů počítejte s tím, že pustí víc vody, takže jim dopřejte o chvilku delší opékání.
Často kladené otázky o plněných pečených bramborách
Musím brambory balit do alobalu?
Nemusíte. Některé recepty s alobalem pracují, ale při pečení volně na plechu zůstane slupka pevnější. Po rozkrojení pak brambora lépe drží a tolik se nerozpadá.
Může být dip z jogurtu místo zakysané smetany?
Ano.
Bílý jogurt je lehčí možnost a funguje dobře, jen bude dip o něco kyselejší a řidší. Pokud chcete plnější chuť, zůstala bych u zakysané smetany.
Lze brambory připravit dopředu?
Ano, klidně je upečte několik hodin předem a nechte stranou. Náplň si připravte zvlášť, brambory naplňte až před podáváním a pak je krátce dopečte.
Jak poznám, že jsem nevydlabala bramboru moc?
Po stranách nechte alespoň
1 centimetr dužiny. Když půjdete až na slupku, brambora se při plnění snadno protrhne. Když se to jedné stane, nic zásadního se neděje, na plechu se to ztratí.
Hodí se k tomu něco navíc?
Stačí jednoduchý zelený salát nebo nakládaná okurka. Plněná brambora je sama o sobě dost vydatná, takže velkou přílohu k ní není potřeba vymýšlet.
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Zdroj: Autorský text redakce
Cooky.cz