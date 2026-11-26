mám spojené s jednou dost konkrétní vzpomínkou. Poprvé jsem je ochutnala na narozeninách u kamarádky, mohlo mi být tak deset, a ta výrazně Fanta řezy oranžová vrstva nahoře mi tehdy připadala skoro jako z vitríny, na který se děti jen dívají. Dnes je peču doma a ten dojem kupodivu pořád funguje. Kakaový piškot, jemný zákusek tvarohový krém a navrch lesklá poleva z limonády Fanta. Není to žádná složitá cukrařina, na stole dokonce působí docela nenápadně, ale po prvním řezu se většinou brzy sahá po dalším.
Na Fanta řezech je sympatické, že jsou
opravdu . Korpus se upeče zhruba za dvacet minut, krém se nevaří a poleva ztuhne v lednici rychlé bez velkého hlídání. Když začnete odpoledne, večer už se dá normálně krájet. U nás doma mizely tak rychle, že jsem po pár pečeních přestala přemýšlet a rovnou dělám dvojitou dávku.
Můj tip zní: Fanta polevu lijte na tvarohový krém ještě teplou, ale ne vroucí. Ideálně má mít zhruba 60 až 70 stupňů. Když ji nalijete příliš horkou, krém pod ní změkne a vrstvy se začnou stahovat do sebe. A to se potom opravuje dost nešikovně. Po uvaření ji proto nechte dvě až tři minuty stát, promíchejte ji a až pak ji opatrně rozetřete. Recept na domácí Fanta řezy s tvarohovým krémem a oranžovou polevou
Z jednoho plechu velkého přibližně
30 × 40 cm vyjde asi 20 až 24 řezů. Celkem: přibližně 3 hodiny Ingredience k přípravě
Kakaový piškotový korpus: 8 vajec 5 lžic cukru krystal 7 lžic polohrubé mouky 3 lžíce kakaa 1/2 lžičky kypřicího prášku do pečiva 130 ml oleje
Tvarohový krém: 400 g měkkého tvarohu 1 kelímek zakysané smetany (200 ml) 250 ml smetany ke šlehání 33 % 3 lžíce cukru moučka
Fanta poleva: 1 litr limonády Fanta 3 sáčky vanilkového pudinkového prášku 2 lžíce cukru krystal Postup přípravy retro Fanta řezů s tvarohovým krémem
1. Troubu předehřejte na
180 stupňů. Plech, nejlépe o rozměru kolem 30 × 40 cm, vyložte pečicím papírem. Vejce dejte do mísy, přisypte cukr a šlehejte elektrickým mixérem alespoň 5 minut. Hmota má zesvětlat, zvětšit objem a být lehce pěnová. Když se tenhle krok odbyde, piškot pak bývá zbytečně hutný.
2. Do našlehaného základu tenkým pramínkem přilévejte
olej. Mixér nechte běžet jen pomalu, není potřeba s těstem zápasit. Potom prosejte mouku s kypřicím práškem a kakaem. Zapracujte je stěrkou, spíš překládáním než prudkým mícháním. Mixér už bych v tuhle chvíli nebrala do ruky, vzduch z těsta uteče překvapivě rychle.
3. Těsto přelijte na připravený plech a rozetřete ho do rovnoměrné vrstvy. Pečte
18 až 22 minut. Pro jistotu zkuste špejli; po vytažení má zůstat suchá. Upečený plát nechte na plechu úplně vychladnout, klidně mu dejte půl hodiny. Příprava krému
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4. Než korpus vychladne, připravte krém.
Tvaroh rozmíchejte se zakysanou smetanou dohladka, nejdřív to jde dobře i obyčejnou vidličkou. Hrudky jsou tady zbytečná otrava, při roztírání se pak táhnou po piškotu. V druhé míse vyšlehejte smetanu s moučkovým cukrem dotuha a opatrně ji vmíchejte do tvarohové směsi.
5. Tvarohový krém rozprostřete na vychladlý korpus a povrch zarovnejte. Plech dejte zhruba na 15 minut do lednice. Krém trochu zpevní a při nalévání polevy se nebude tolik vlnit ani trhat.
6. Na polevu rozmíchejte tři sáčky
pudinkového prášku asi ve 200 ml studené Fanty spolu s cukrem. Chce to promíchat opravdu pečlivě, hrudky v oranžové vrstvě jsou vidět. Zbytek Fanty nalijte do hrnce a přiveďte k varu. Přilijte pudinkovou směs a za stálého míchání vařte 2 až 3 minuty, dokud poleva nezhoustne.
7. Uvařenou polevu nechte 2 až 3 minuty krátce zchladnout. Má zůstat teplá a tekutá, jen už ne prudce vařící. Potom ji pomalu nalijte na tvarohový krém a rozetřete do rovné vrstvy. Plech vraťte do lednice nejméně na
60 až 90 minut.
8. Vychlazené řezy krájejte ostrým nožem namočeným v horké vodě. Hrany budou čistší a poleva se nebude tolik lámat. Podávejte dobře vychlazené.
Foto: Cooky.cz, Pomerančová nostalgie v každém kousku: Fanta řezy s nadýchaným piškotovým korpusem a vrstvou lesklého želé, které okouzlí dvakrát Tipy redakce: Teplota ingrediencí na krém: Tvaroh i zakysaná smetana by měly chvíli stát na lince a trochu se ohřát na pokojovou teplotu. Když jsou úplně studené, smetana se po vmíchání snáz srazí a krém přijde o lehkost. Záměna tvarohu: Pokud máte raději pevnější krém, nahraďte zakysanou smetanu plnotučným měkkým tvarohem ve staniolu. Krém bude hutnější a při krájení drží o něco líp. Proč zrovna Fanta: Oranžová Fanta obsahuje kyselinu citronovou, která pudinkové polevě dodá lehce nakyslý tón a stáhne sladkost. Jiný nápoj použít jde, chuť ale nebude tak výrazná a může působit plošeji. Řezání bez lámání polevy: Nůž po každém řezu otřete do vlhkého hadříku. Pudinková poleva z Fanty drží pevně, při tahání nožem ale praská. Lepší je jeden čistý pohyb shora dolů než pilování tam a zpátky.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline