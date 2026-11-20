Dlouho platilo, že nejlepší účes má vypadat, jako by se o něj člověk skoro nestaral. Měkké vrstvy. Přirozená textura. Balayage, která „jen políbená sluncem“. Střih, který se měl ideálně sám poskládat po vysušení. Zimní vlasové trendy 2026 mají trochu jinou náladu.
Allure je popisuje jako návrat výraznějších a sebevědomějších účesů: ostré boby, čisté pixie, dospělé červené odstíny, black cherry i světlé blond tóny, které se nesnaží splynout.
Power bob: střih, který se nesnaží být roztomilý
Nejvýraznější je takzvaný power bob. Má pevnou, jasně střiženou linii a minimum zbytečných vrstev. Může končit u brady nebo kolem klíčních kostí, ale pointou je kompaktní tvar. Takový střih funguje dobře na rovných i lehce zvlněných vlasech a dokáže opticky vytvořit větší hustotu právě díky plné spodní linii.
Není ale automaticky bezúdržbový. Pokud máš silně kudrnaté nebo velmi jemné vlasy, může potřebovat jiné přizpůsobení než fotografie z přehlídky. Dobrý kadeřník musí střih převést na konkrétní strukturu vlasů, ne jen zkopírovat obrázek.
FOTO INSTAGRAM @hologramsalon
Krátké vlasy jsou přesnější
Dalším směrem je polished pixie. Ne rozcuchaný „nějak to dopadne“ pixie, ale krátký účes s jasným tvarem. Může být uhlazený, lehce delší nahoře nebo pracovat s výraznější ofinou. Pokud tě krátké vlasy nelákají, není důvod se do nich nutit kvůli trendu. Důležitější je princip: zima přeje střihům, u kterých je vidět rozhodnutí.
Black cherry: tmavá, ale ne černá
Na straně barev je jedním z nejhezčích směrů black cherry. Je to hluboký tmavý odstín s červeným nebo vínovým podtónem. V interiéru může působit skoro hnědě nebo černě, na světle se objeví červená. Výhoda je, že nepůsobí tak doslovně jako jasně červené vlasy. Pořád je výrazný, ale nositelnější.
U domácího barvení bych s ním byla opatrná: tmavé červené pigmenty se umí do vlasu „zakousnout“ a návrat ke světlejším odstínům pak nemusí být jednoduchý.
FOTO INSTAGRAM @honeyandchrome
Chestnut red: červená, která nechce být kostým
Druhý červený směr je měkčí. Chestnut red stojí mezi kaštanovou, měděnou a teple hnědou. Je to přesně ten druh „dospělé červené“, která nemusí působit ani jako dramatická změna, ani jako oranžová měď.
Výsledek ale vždy závisí na výchozí barvě vlasů a podtónu pleti. Fotografie celebrity není barevný vzorník.
Blond tentokrát nemusí být teplá
Vedle červených tónů se objevují také chladnější a světlejší blond směry. Winter vanilla nebo jasnější icy blond pracují s čistým světlým výsledkem, který v zimě působí skoro kontrastně právě proto, že jsme zvyklé na podzimní ztmavování.
Taková blond ale patří mezi náročnější barvy na údržbu i kvalitu vlasů. Pokud jsou vlasy oslabené, není trend dobrý důvod obětovat jejich stav.
Trend si můžeš vzít po částech
Nejlepší na zimních vlasech 2026 je, že nemusíš udělat úplnou transforma. Dlouhé vlasy můžeš jen srovnat do plnější linie. Brunetu posunout o trochu víc do višňového tónu. Teplou hnědou směrem ke kaštanu. Bob zkrátit o několik centimetrů a odstranit příliš mnoho vrstev.
Trend nemusí být převlek. Stačí někdy malá změna, po které vlasy přestanou vypadat jako kompromis mezi pěti starými střihy.
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Zdroje: Allure – The Top Winter Hair Trends of 2026 Are Major Power Moves [1].